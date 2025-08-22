Las llamas en Jarilla, Cáceres, han quemado más de 17.000 hectáreas

El fuego no da tregua en Galicia: arden más de 88.000 hectáreas con ocho focos activos, tres nuevos

El incendio de Jarilla, en Cáceres, está estabilizado, pero no controlado. Todavía queda trabajo para controlado por completo. Las llamas que han quemado más de 17.000 hectáreas desde el pasado 12 de agosto dejando una imagen de destrucción difícil de imaginar. Las cámaras del satélite europeo Copernicus nos ayudan a entender la magnitud de la pérdida en la biosfera al ver el antes y el después del paso del fuego. Informa Rocío Amaro.

Otra imagen un poquito más cerca desde el aire de este incendio de Jarilla. Un avión del servicio aéreo de la Guardia Civil ha sobrevolado la zona para observar y verificar su estado y detectar posibles reactivaciones del fuego.

Evolución favorable del incendio de Jarilla, Cáceres

Hoy el incendio evoluciona favorablemente, las sensaciones son buenas entre los servicios de extinción, ya no peligra además la zona del Valle del Jerte.

Está previsto que a partir de las 17,00 los vecinos de las viviendas de la zona periurbana de Hervás regresen a sus casas, algo que ya han hecho los de las casas aisladas de Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo.

También a partir de las 21,00 horas se abre al tráfico el Puerto de Honduras y con la situación operativa 1 de las 18,00 horas se pasará a cero también "en las próximas horas" en el caso de que no se produjeran circunstancias que modifiquen la "buena evolución del incendio".