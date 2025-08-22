Pedro Sánchez anuncia la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios

El fuego no da tregua en Galicia: arden más de 88.000 hectáreas con ocho focos activos, tres nuevos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este viernes en defensa de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en el ojo del huracán tras tildarla de "pirómana" el dirigente del PP Elías Bendodo, felicitándola por su tarea en "estos días tan largos" por los incendios que están asolando amplias zonas del país. Informa Pablo Requejo.

Lo ha hecho en una comparecencia sin preguntas ante los medios junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, tras visitar el puesto de mando avanzado en Degaña, después de que desde el PP hayan acusado a los socialistas de intentar "desviar la atención" con la polémica suscitada por las declaraciones de Bendodo y evitar así que se hable de la "incompetencia" del Gobierno en la gestión de los incendios.

Sánchez ha reivindicado que el Gobierno ha puesto a disposición todos los efectivos a su alcance para ayudar en la extinción de las llamas y ha aprovechado para "felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en los que ha estado al pie del cañón" a Barcones, como responsable de la coordinación de dichos medios y que se encontraba presente durante la visita.

Apoyo a bomberos, brigadistas y voluntarios

En este sentido, el presidente ha enumerado los efectivos del Estado desplegados en estos momentos. Así, ha indicado que hay más de 3.400 efectivos de la UME a los que se suman 500 del Ejército junto a 500 vehículos e infraestructuras para combatir las llamas. Además, hay 6.000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y diez brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, Sánchez ha aprovechado para reiterar el agradecimiento del Gobierno a los medios de otros países desplegados en virtud del Mecanismo de Respuesta Europeo, que ya trasladó la víspera en su conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Países como Grecia, Alemania, Francia o Italia, entre otros, que "están demostrando lo que significa Europa y Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras" y están ayudando a España en esta "crisis muy grave" que está viviendo como consecuencia de los incendios.

Conferencia de Presidentes

En esta visita, Sánchez ha anunciado la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios en este país tras adelantar la puesta en marcha de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia y señalar que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes.

Sobre esa comisión ha adelantado que se pondrá en marcha el próxima martes, que será la encargada con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de liderar conjuntamente con el Ministerio del Interior todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado.

En su declaración, Sánchez ha dado su visto bueno también a una propuesta de Barbón para que la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en Asturias antes de que finalice el año sea "una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática" para "definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior".