La Fiscalía cree que la falta de planes municipales está detrás de los grandes incendios registrados este agosto

Los incendios en Galicia podrían superar las 96.000 hectáreas quemadas en 2006

Compartir







España vive la peor ola de incendios en treinta años y la Fiscalía investiga ya la falta de planes de prevención en muchos de los ayuntamientos. La denuncia no es nueva y el Ministerio Público lleva años denunciando este incumplimiento que analizamos con Dani Montero de Investigación Noticias Cuatro.

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente ha pedido a todos los fiscales de las provincias afectadas que se enteren de si los municipios afectados tienen planes de prevención de incendios, tal y como marca la Ley, y si la falta o la aplicación de ellos puede tener consecuencias penales para los responsables políticos, en este caso, muchos alcaldes.

PUEDE INTERESARTE Plantas cortafuegos: las especies pirófitas resisten los incendios mientras otros árboles arden como cerillas

La Fiscalía cree que la falta de planes está detrás de los incendios

En su escrito, la Fiscalía asegura que “es evidente que esta situación se da por la ausencia o aplicación insuficiente de los planes de protección contra incendios. De lo contrario, no se explica lo que está pasando”.

Y es que la ley de montes de 2003 y desde 2022 obliga también a las comunidades autónomas. Se trata de una herramienta fundamental para que los equipos locales o desplazados conozcan los planes de evacuación, planificación y prevención.

PUEDE INTERESARTE Los vecinos vuelven con lágrimas en sus ojos al ver destrozados por las llamas sus pueblos en Zamora y León

Desde antes incluso la Fiscalía viene avisando, primero de la necesidad de implantar estos planes, y segundo de la falta de cumplimiento de la ley cuando se aprobó. Como siempre ocurre en estos casos surge el problema de quién fuerza a la Administración a aplicar sus propias normas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Muchos ayuntamientos se escudan además en que el Gobierno no ha aprobado todavía el reglamento que marca como tienen que hacerse estos planes. Así que el incumplimiento de la Ley de Montes es reiterado y conocido por la Administración, sin que por el momento se sepa de ninguna sanción ni responsabilidad penal.