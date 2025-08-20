La carga de agua de las hojas de algunos árboles hace que ardan más lentamente y contengan el incendio

SalamancaSon imágenes que se repiten siempre que hay un gran incendio forestal. Áreas inmensas totalmente calcinadas y, de pronto, pequeños resquicios verdes donde el bosque está intacto. No sucede porque el fuego sea selectivo, sino porque hay árboles que resisten mejor las llamas que otros, y que arden más lentamente, informa en el vídeo Carla Villegas

En esta ola de incendios se ha repetido: en medio de las cenizas, árboles y plantas que se salvan. Por ejemplo, rodeados de negro en una dehesa de Salamanca, solo quedan en pie algunas encinas y alcornoques. Casi intactos, destacan entre el paisaje calcinado. Algo así nunca podría pasar si se tratase de pinos o eucaliptos. La diferencia, explican los expertos, está, entre otras cosas, en el contenido de agua de la hoja.

Las frondosas, árboles que arden más lentamente

"Algunos árboles retienen agua y humedad, por eso sobreviven", explica Alfons Tormo, experto en prevención de incendios. Avanzando por la dehesa salmantina, junto a ruinas y escombros que ha dejado el fuego, vemos árboles a medio quemar. Partes de ellos han subsistido hasta la extinción del incendio. Arden más despacio.

"La parte ardida nos indica la dirección por donde ha venido el incendio y que seguramente fue arrastrado rápidamente por el viento", afirma Tormo mientras muestra árboles "con deshidratación, no quemados". Al ser un paisaje llano con poca capa arbórea, la vegetación baja como hierbas y arbustos sí que ha sido quemada, pero el fuego, que pasó a una velocidad importante, no ha sido capaz de llegar a las copas de los árboles

Aunque la corteza esté negra y las hojas hayan caído, dentro hay vida

Las que sobreviven se conocen como plantas pirófilas y suelen ser frondosas caducifolias como robles o abedules, el bosque autóctono. Además de ser tenaces ante las llamas, señala el experto, "son especies que, tras un incendio, son capaces de adaptarse y poder sobrevivir". En algunos casos pueden incluso volver a nacer. Siguen vivas dentro aunque por fuera luzcan totalmente negras. "Tienen la corteza más gruesa y, aunque se quemen todas las ramas, son capaces de volver a reproducirse", expone Tormo.

La existencia de este tipo de plantas es tema obligatorio del debate sobre la prevención de incendios. En Galicia, tanto grupos ecologistas como colectivos ganaderos y afectados por incendios piden el fin de la repoblación con eucaliptos y pinos. Especies invasoras rentables para las madereras pero que arden como cerillas. Proponen reforestar con bosque atlántico de frondosas, especies que ralentizan el avance del fuego y que han llegado a salvar cabañas de ganado y aldeas enteras.