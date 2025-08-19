Las fuerzas de seguridad han detenido a un menor de 17 años, al que han intervenido dos mecheros y hay cuatro bomberos y brigadistas heridos

Los vecinos de la aldea de San Vicente, Ourense, denuncian que no han recibido ninguna ayuda para salvar a su pueblo destruido por las llamas

La ola de incendios que azota Galicia no da tregua a la provincia de Ourense, que suma un nuevo foco, esta vez en el municipio ourensano de A Veiga. Concretamente, tal y como ha informado la Consellería de Medio Rural, afecta a la parroquia de A Ponte. El fuego ha entrado desde la provincia de Zamora y afecta ya a más de 20 hectáreas, a falta de una nueva estimación de superficie. Informa Sara García.

La región ha reducido el número de grandes incendios activos a siete, todos en Ourense, donde preocupa sobre todo el de Larouco, que tras superar al de Chandrexa ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia gallega desde que existen registros.

Cuatro bomberos y brigadistas heridos

En total, se han calcinado cerca de 70.00 hectáreas en Galicia, pero la situación está "un poquito mejor”, según el presidente gallego Alfonso Rueda, ya que durante la noche se han estabilizado dos fuegos, el de Maceda y el de Vilardevós-Fumaces y a Trepa.

Las fuerzas de seguridad han detenido a un menor de 17 años, al que han intervenido dos mecheros, como presunto autor de siete incendios forestales producidos en la primera quincena de agosto.

En Ourense, el frente que avanza por la comarca de Valdehorras ya es el más grande de la historia de la provincia. En esta zona, varios pueblos han sido arrasados y además hay cuatro bomberos y brigadistas heridos. Tres de ellos presentan quemaduras leves, pero el cuarto está ingresado en estado grave en el hospital de A Coruña y tiene el 10 % del cuerpo quemado.

El incendio de Quiroga avanza sin control. Este martes los vecinos han estado limpiando las fincas alrededor de las viviendas para evitar que el fuego llegue a las casas. En cualquier caso, la situación está relativamente mejor que en días anteriores dado que las temperaturas han bajado y hay muchos medios de extinción trabajando en la zona

El de Oimbra es otro de los incendios que avanza sin control. Ya van 15.000 hectáreas afectadas. Aquí la UME dedica sus esfuerzos tanto de día como de noche.