Un ejército de voluntarios se organiza en León para evitar que el fuego alcance los Picos de Europa

Muchos vecinos han visto como las llamas arrasaban con todo destruyendo viviendas familiares

El fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional y de otras CCAA

Compartir







Los vecinos de Riaño y La Reina, en León, llevan horas trabajando sin descanso para evitar que las llamas lleguen a sus viviendas y logren entrar en el Parque Natural de Los Picos de Europa. Han abierto cortafuegos, excavado zanjas y retirado todo el material combustible posible para parar el avance del fuego.

Sin descanso, están logrando que el fuego no llegue a su pueblo y para eso se han armado también de picos, palas, rastrillos y cualquier herramienta que ayude a sofocar las llamas que en zonas como Portilla de la Reina avanzan rápidamente. Algunos vecinos fueron desalojados y cuando pudieron volver el camino parecía de película, acostumbrados a verlo todo verde. ahora solo predomina el color negro de las cenizas.

Muchos vecinos han visto como las llamas arrasaban con todo destruyendo viviendas familiares que durante siglas han fijado a las familias al terreno, pero que ahora lo han perdido todo, como es el caso de algunas viviendas en San Pedro de Cansoles, Palencia.