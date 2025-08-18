Al inicio de esta semana, Cáceres, Zamora y León se llevan la peor parte de los incendios, que dejan ya cuatro víctimas mortales

El fuego sigue descontrolado en Jarilla, Cáceres: más de 25.000 hectáreas han sido calcinadas

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ourense, León, Zamora y Cáceres siguen llevándose la peor parte de los incendios que, a 10 de agosto, habían quemado 138.000 hectáreas aunque no están contabilizas las devoradas en la última semana por la devastadora ola de incendios.

De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, la cifra podría ascender a unas 300.000 hectáreas devoradas por el fuego sólo en agosto.

La ola de incendios también deja, por ahora, cuatro víctimas mortales: un bombero de 57 años en un accidente de una autobomba en las labores de extinción de un incendio en Espinoso de Compludo (León), además de dos voluntarios también en León y otro hombre en Tres Cantos (Madrid).

Ante esta situación, España va a recibir "el mayor contingente de ayuda internacional de la historia", según fuentes del Ejecutivo, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil: este martes ha llegado un helicóptero BlackHawk con capacidad 3.400 litros desde Eslovaquia a Pinofranqueado (Cáceres) para operar en Jarilla (Cáceres); y aterrizará en la base de Matacán (Salamanca) otro medio aéreo del RescEU desde República Checa que trabajará entre Castilla y León y Galicia.

Asimismo, 66 bomberos alemanes operarán con 21 vehículos en el incendio de Jarilla (Cáceres). A su vez, 30 bomberos finlandeses ayudarán a apagar los fuegos en Galicia. Estos medios se suman a dos aviones Canadair franceses que operaron el miércoles y jueves en Galicia y un equipo de 100 bomberos forestales de esa nacionalidad trabaja con dos equipos en León y Ourense. Italia ha aportado otros dos Canadair con capacidad de 5.500 litros, que ayudan en León desde el miércoles. Un equipo de reconocimiento llegó este domingo desde Países Bajos y operan desde este lunes dos helicópteros Chinook con capacidad hasta 7.000 litros desde la base de Virgen del Camino (León).

La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendida todo el día debido a los incendios próximos a las vías que han obligado a Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, a paralizar la programación habitual de los trenes de Renfe. La red de carreteras también sigue afectada, con más de una decena de vías cortadas, la mayoría en León y Cáceres.

El Gobierno ha reforzado el dispositivo anti incendios destinando otros 200 militares que se suman a los efectivos ya desplegados en las zonas más afectadas de Galicia, donde el fuego avanza sin control por la provincia de Ourense donde más de 120 personas permanecen confinadas preventivamente en residencias de Rubiá y Carballeda de Avia.

En Ourense, brigadistas y bomberos continúan luchando para hacer frente a las llamas. "La situación es complicada, pero vamos a pelearlo todo lo que podamos", ha afirmado a Europa Press Tomás Omil, miembro de la Base Helitransportada de San Xoán de Río (Ourense) de las Brigadas Aéreas.

La "espectacular" carga de trabajo, las condiciones climáticas desfavorables y un fuego "monstruoso" son solo algunas de las dificultades que afrontan estos días agentes y medios de extinción en la zona. "Es muy duro cuando vas sobrevolando y ves las llamas rodeando pueblos y ves a la gente en situaciones muy complicadas", explica Tomás.

Sánchez irá a Extremadura para conocer la situación de Jarilla

Además, el humo y los gases derivados de los incendios que afectan a la provincia de Ourense sigue teniendo consecuencias en la calidad del aire y, aunque ésta ha mejorado con respecto a los registros de las últimas horas, dos de las estaciones medidoras, la de Gómez Franqueira (en la ciudad de Ourense) y la de Laza, ofrecen resultados malo y regular, respectivamente.

Por otro lado, en la vecina Pontevedra, la escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido este lunes 30 cuadras para alojar a caballos de instalaciones o domicilios que se hayan visto afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.

En Extemadura, la situación no mejora y el fuego ha devastado ya 30.000 las hectáreas, con 315 kilómetros de perímetro. Concretamente el incendio originado en Jarilla (Cáceres) lleva quemadas hasta el momento 12.000 hectáreas de terreno y su perímetro supera ya los 130 kilómetros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por el incendio "para conocer sobre el terreno" la evolución del fuego. Así lo han transmitido fuentes del Ejecutivo, por lo que será la tercera visita de Sánchez a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, después de que este domingo se desplazara a Galicia y a Castilla y León.

En Castilla y León, hay una veintena incendios activos --nueve de gravedad 2 y 11 de nivel 1-, lo que ha obligado a desalojar a 5.300 personas en 76 localidades, dentro de un balance que ha alcanzado ya las 140 poblaciones evacuadas en algún momento a lo largo de los 17 días de ola de calor extremo que atraviesa la Comunidad.

En la última semana se han declarado 200 incendios y 140 localidades han tenido que ser desalojadas en algún momento desde el inicio de la crisis, de las que en este lunes permanecen evacuadas 76 poblaciones, con un total de 5.300 personas afectadas. Entre las zonas que están en riesgo figura el entorno del lago de Sanabria en Zamora, donde las autoridades aún no han ordenado el desalojo, aunque sí recomienda abandonar la zona por la proximidad del fuego de Porto. Precisamente, un campamento con 65 menores y una decena de adultos han sido evacuados en la localidad zamorana de Doney de la Requejada debido al incendio de Porto.

Situación en Asturias y Cataluña

En cuanto a la situación actual, la Junta de CyL ha destacado que la evolución de la noche pasada ha sido favorable, lo que ha permitido avances del operativo, pero ha advertido de que no se puede dar por definitiva ninguna de las situaciones. Actualmente preocupan los focos que avanzan desde Cáceres hacia el sur de la comunidad y el que progresa desde Ourense hacia el norte de Castilla y León, ambos por la dimensión y su posible evolución.

Durante la tarde, la Junta ha rebajado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) del incendio de Resoba (Palencia), que ya ha arrasado 1.310 hectáreas. Sin embargo, el incendio de Porto (Zamora) ha obligado a evacuar media docena de municipios más, según ha informado la Subdelegación de Gobierno a las 17:30 horas.

El Principado de Asturias contabiliza este lunes 15 incendios forestales, de los que ocho permanecen activos, cinco están controlados y dos se encuentran estabilizados o en fase de revisión, según ha informado el ejecutivo regional. Los más relevantes siguen localizados en la zona suroccidental, donde permanece desplegado el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea, coordinado por un jefe de zona de Bomberos como director técnico de extinción.

Mientras, un incendio ya controlado por los Bombers de la Generalitat en Fontscaldes, en Valls (Tarragona), ha quemado una superficie de 6.245 metros cuadrados este lunes, según cálculos de Agents Rurals. Bombers ha recibido el aviso de un incendio de vegetación cerca de la N-240 a las 11.35 y ha trabajado con 15 dotaciones terrestres y 6 aéreas hasta que hacia las 14 horas lo han dado por controlado, informan en varios mensajes de X recogidos por Europa Press.

En Madrid, un incendio de nivel 1 del Plan de Protección Civil se ha originado en la tarde de este lunes en las proximidades del vertedero de Colmenar Viejo, en una zona cercana al fuego de Tres Cantos que la pasada semana afectó a una superficie aproximada de 2.000 hectáreas.