Las impactantes imágenes de un pueblo de Ourense a punto de ser devorado por las llamas

Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 14:19h.

'En boca de todos' ha presenciado en directo como el fuego avanza sin descanso hasta el pueblo de San Millán

Dosinda, una vecina de Ourense, tras perder su ganadería por el fuego: "Tenía ovejas, cabras... Es el fin del mundo"

Compartir







Gran parte de la península ibérica, sobre todo en la parte oeste, está sufriendo los mayores incendios que se recuerdan desde hace años. Uno de los puntos que están siendo más golpeados es la provincia de Ourense, en Galicia. Más de 50.000 hectáreas han sido quemadas y los municipios están siendo asolados por el fuego.

Hoy en 'En boca de todos' se ha presenciado un incendio en directo en el municipio de San Millán. Se ha podido ver a los vecinos de la localidad intentar parar el fuego a escasos metros de las llamas mientras un helicóptero sobrevolaba la zona lanzando agua para apagarlo.

Las casas han estado al borde de ser devoradas por las llamas y la reportera, desde las afueras de la localidad, ha entrevistado a dos vecinos de San Millán que estaban muy preocupados por la situación, sobre todo porque tenían a familiares dentro del pueblo.

"Nos hemos enterado ayer de que estaba ardiendo la proximidad de San Millán. Tenemos una nave con castaños y estuvimos en vela hasta las cuatro de la mañana por temor a que se nos acercara el fuego", ha comentado Ángeles, vecina de la localidad.

Otro de los familiares que se encontraba con Ángeles ha explicado que los incendios deben estar siendo provocados: "Esto está claro que tiene que haber unos intereses, los que sean. No voy a decir que sean políticos ni económicos, pero está claro que hay unos intereses porque esto no ha pasado en la vida".

Mientras la columna de humo iba tapando al pueblo de San Millán, el vecino ha señalado que la gente no quiere abandonar la casas porque es donde está toda su vida: "No hay medios de extinción de incendios que acaparen todo. Si no lo apaga la gente del pueblo... Hay pueblos que estaban ardiendo y no había medios de extinción. Por mucho que intenten evacuar al pueblo la gente no se va a ir".