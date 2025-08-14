'En boca de todos' se traslada hasta Quintana y Congosto, en León, que ha ardido en llamas

El testimonio de los vecinos de Molezuelas tras el devastador incendio: ''En cuestión de minutos se incendió una casa tras otra''

Con 22 fuegos activos que afectan a 4 comunidades autónomas, España arde y la situación es crítica. Las hectáreas quemadas superan ya las 30.000, buena parte de ellas en Castilla y León. El fuego se ha cobrado ya dos víctimas en León y siete heridos, cuatro de ellos están en estado crítico.

Con la catastrófica situación, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta Quintana y Congosto, en León, y ha entrevistado en directo a Diego, un ganadero que casi pierde a sus 1.100 animales en el incendio y amigo de las víctimas que han fallecido a causa del fuego.

''Estoy destrozado. Ambos días hemos estado viniendo a la localidad para poder ver cómo estaban las casas. A muchos vecinos se le han destrozado las casas, se han quedado sin animales, se los ha comido el fuego, rebaños enteros, vecinos que se han llegado a morir'', comienza lamentándose Diego.

Diego cuenta que conocía a las víctimas: ''Abel falleció a causa de sus quemaduras. Y otro que se llama Jaime, en Quintanilla, que era el que regentaba el bar del pueblo, también ha fallecido esta madrugada a la una por causa de todas las quemaduras''.

''Por desgracia han querido ayudar y las llamas han podido con ellos. Hay mucho aire y los envolvieron las llamas, se comió el oxígeno y se convirtió todo en dióxido de carbono. Y supongo que hay intoxicación, quemaduras y todo eso los llevarían a poder estar aquí ya'', cuenta el ganadero visiblemente afectado.

Además, explica que todos los vecinos intentan ayudar, pero que Abel y Jaime no lo lograron: ''Ellos sí que seguramente fueron donde estaba principalmente la gran cantidad de fuego que azotaba toda esta zona de aquí, que como podéis ver está todo negro , pues todo esto se lo comió porque vino de Zamora el fuego y esa gente apagando con los tractores, con arena, con agua, con cubas y se ve que era tan fuerte, tan fuerte, que se los comía igualmente''.