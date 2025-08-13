'En boca de todos' habla con los vecinos que han regresado a sus casas calcinadas por el fuego

España arde: dos muertos, varios heridos y una noche complicada por delante

El incendio de Molezuelas, en Zamora, ha obligado a evacuar a más de 5.000 personas de 23 pueblos de León. En el fuego, uno de los más graves, ha muerto un voluntario de 36 años por las graves quemaduras que sufrió tras luchar contra las llamas.

Después de una noche de auténtico terror, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta Molezuelas y ha hablado en directo con los vecinos que han podido volver a sus casas y que trabajan juntos para limpiar todo porque se las han encontrado completamente calcinadas

Santi es un vecino que fue evacuado, pero decidió regresar para trabajar por su cuenta con una manguera: ''La limpieza es inexistente. No existe la limpieza ni en los campos ni en las zonas por donde entró el fuego, pero de ayuda no nos podemos quejar porque la UME ha estado en todo momento. Tanto UME como Guardia Civil y bomberos no nos han dejado en ningún momento hasta las 6:00 de la mañana que se han ido''.

Carolina también cuenta su experiencia: ''Yo me vine de mi ciudad y en cuando yo llegué ya vi una una lengua de fuego muy grande, pero en cuestión de minutos iba encendiendo una casa tras otra. La UME y los bomberos toda la noche, ¿ no han parado''.

''Hemos ido por la noche, los bomberos y la UME entrando por las puertas según localizábamos los focos y extinguiendo, pero es que no han podido hacer más. Es que yo no sé esa gente las horas que llevaría trabajando'', cuenta Carolina.

Por otro lado, aseguran que tienen miedo: ''No sabemos cuando llegue el aire a mediodía lo que pasará, pero vamos a pedir limpieza, por favor, más bocas de incendio. En el pueblo se terminó el agua de las bocas de incendio. Yo me tuve que bajar con los bomberos al pueblo de al lado a coger porque no eran capaces, es que no había agua para tanto camión''.

Además, explican que los vecinos están colaborando entre ellos: ''Llevan 48 horas sin dormir porque cada golpe, cada ruido que escuchan, salen a la calle pues a a ver qué ha pasado. No se puede dormir, porque es que las casas se están cayendo''.