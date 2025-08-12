¿Por qué se han desatado esta ola de incendios en España?

El clima y el abandono del campo, claves

La gran mayoría de incendios son provocados

¿Por qué tenemos ahora mismo esta oleada de incendios en España? La Guardia Civil ha detenido a una persona por el fuego de Monbeltrán, en Ávila, a finales de julio, nada menos que un bombero, y como este la gran mayoría de incendios son provocados por humanos. Intencionado o no hay una combinación de circunstancias que favorecen el rápido avance de las llamas.

Y es que España arde de nortea sur y de este a oeste. ¿A qué obedece esta súbita oleada de incendios? Tenemos todos los ingredientes que confluyen para un verano negro. Juan Picos, profesor de ingeniería forestal de la Universidad de Vigo da las claves a Noticias Cuatro.

El primero, el medio rural, que acumula una masa de material vegetal, como nunca hemos tenido. El abandono de las actividades de agricultura y ganadería que durante siglos han modulado nuestro territorio y que hemos ido abandonando. Las zonas abandonadas están repletas de matorrales.

La baja humedad y el clima provoca que cualquier chispa provoque incendios muy intensos. Y todo en un año en el que la lluvia ha sido copiosa. "Lo que mueve más un incendio es el contenido del agua en la vegetación no lo que haya llovido en el pasado. Y llevamos olas de color fuertes que han desecado tanto la vegetación como el suelo. Es como encender una hoguera en papel seco. Y todo en un contexto de cambio climático.

Pese a todo España tiene la misma superficie quemada desde 2006. Lo que ha cambiado es que muchos fuegos pequeños se han convertido en pocos, pero mucho más grandes.