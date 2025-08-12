Centenares de familias tuvieron que ser desalojadas por precaución, que ya han podido volver a sus casas

Así se ve a vista de dron el fuego de Tres Cantos: un paisaje calcinado junto a casas y jardines

Centenares de familias tuvieron que ser desalojadas por precaución por el incendio de Tres Cantos. Ya han podido volver poco a poco a sus casas. Informa en el vídeo Laura Sólvez.

Muchos de ellos se quedan sin palabras al comprobar todo lo que el fuego se hab�ía llevado por delante en muy poco tiempo. De algunas casas solo ha quedado en pie un esqueleto de ladrillos, sin ventanas y sin árboles.

16 horas después, los vecinos volvían a sus casas, que ayer engullían las llamas. "Era impactante ver todo rojo, se me ponen los pelos de punta", cuenta una vecina. Algunas de ellas, las más afectadas completamente consumidas por el fuego. "Esto ya es absolutamente desolador. Ahora es que lo estoy viendo ahora de verdad, me parece impresionante", cuenta otro.

Sin cristales en las ventanas y coches calcinados

Sin cristales en las ventanas, coches calcinados y mesas y sillas convertidas en un amasijo de hierros. Un recorrido con una imagen ennegrecida de los cientos de afectados. Muchos han pasado la noche en un polideportivo. "No puedes descansar sabiendo, no sabiendo lo que ocurre en tu casa", cuenta otro.

La velocidad del fuego y el viento cambiante han hecho que se quemen un total de 1.000 hectáreas.

Vientos de 70 km/h junto a temperaturas altas han hecho que el fuego avanzara de manera muy rápida, quemando pastos y zonas de bosque seco. Hay al menos cuatro casas afectadas, un centro hípico y un colegio británico. El incendio, de momento está perimetrado, pero se espera ver cómo sigue evolucionando a lo largo de la tarde.