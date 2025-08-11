Los fenómenos extremos ya afectan a la decisión de compra de viviendas, dando lugar a lo que se conoce como mudanzas climáticas

Municipios valencianos afectados por la DANA debaten ahora si se permite el uso residencial en plantas bajas

Compartir







Los fenómenos meteorológicos extremos están llevando a parte de la población a mudarse para esquivarlos. Es un término que ya se denomina como mudanzas climáticas y que se plantean sobre todo entre los más jóvenes.

Un tercio de los españoles piensa en cambiar de casa a otra zona para huir del calor o de esos fenómenos extremos como incendios, granizadas e inundaciones en estas tres zonas: Cataluña, Andalucía y, sobre todo, la Comunitat Valenciana. El porcentaje de población que se lo está pensando es superior, hasta un 42%, según un sondeo del segundo portal inmobiliario.

Con el impacto de la DANA todavía en la retina, un 8% de los valencianos se habrían cambiado ya de vivienda, un 13% estaría en busca alternativa de otras zonas y una quinta parte se lo plantea a futuro.

Hablando de este tipo de fenómenos y con los incendios acechando gran parte del país, los turistas y vecinos de la zona cercana al camping del Vendrell, en Tarragona, un incendio obligado a evacuar a 1.700 personas de la zona y se han quemado 18 parcelas. El fuego está controlado y afortunadamente no ha habido heridos.

Incendio en Vendrell

Los campistas denuncian que el protocolo de seguridad no se ha cumplido correctamente y aseguran haber vivido momentos de incertidumbre, informan en el vídeo Inés López y Sandra Artuñedo. La causa del fuego, apuntan las primeras pesquisas, habría sido una sobrecarga eléctrica. Además de las 14 caravanas estacionadas, ha devorado otras 18 parcelas y un turismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Se originó cuando todos dormían, obligando a un desalojo precipitado y caótico. Un bar cercano ayudó a los campistas permitiéndoles asearse y beber agua. Hace tan solo unos días un camping de Tarifa era devorado por las llamas.

Incendio en Tarifa

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En un audio difundido a los medios, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar". Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) llevan toda la tarde del lunes combatiendo las llamas con medios aéreos y terrestres