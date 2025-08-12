Así se ve a vista de dron el fuego de Tres Cantos

Las llamas llegaron muy cerca de los jardines y viviendas de la urbanización de Soto de Viñuelas

Noche de pesadilla en Tres Cantos: en 40 minutos, 6 kilómetros de fuego explosivo

El incendio de Tres Cantos continúa activo y ha afectado a 1.500 hectáreas. Las llamas llegaron muy cerca de los jardines y viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas. Aunque se salvaron por poco, el paisaje que las rodea ha quedado carbonizado.

Zonas de pasto y monte bajo que se han convertido en cenizas. Es solo una parte de la superficie quemada porque las llamas cercaron Tres Cantos por toda la zona norte.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado este martes que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas

El incendio sigue perimetrado

En declaraciones a los medios en el puesto de Mando Avanzado junto con el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, el consejero madrileño ha apuntado que la superficie estimada que se ha visto afecta ronda las 1.500 hectáreas, aunque ha precisado que todavía es pronto para dar un dato exacto.

Así, ha indicado que se sigue analizando el perímetro y la superficie de este incendio, "que es muy complejo porque tiene zonas sin quemar", con gran parte de la superficie de encinas que no se ha visto afectada, pero que "ha corrido muy rápido por debajo" de ellas.

De momento, ha apuntado, el dispositivo desplegado continúa trabajando para tratar de controlar y extinguir el fuego. "El incendio sigue perimetrado, está en fase de control, pero aún no se puede dar por controlado, sobre todo por las condiciones que esperamos en la tarde de hoy, incluso peor que las de ayer", ha detallado.