El incendio de Chandrexa, en Ourense, sigue descontrolado y afecta a 1.600 hectáreas

Se trata del peor incendio en lo que va de verano en Galicia

Los bomberos avanzan en el control del incendio en Carcastillo, Navarra, cuya causa habría sido "una acción humana"

El incendio forestal de Chandrexa de Queixa (Ourense) sigue sin control desde el viernes, con 1.600 hectáreas quemadas, según los datos recogidos por la Consellería de Medio Rural, que ha informado de la situación de nivel 2 en otro fuego en la misma provincia, en el ayuntamiento de Verín. Informan en el vídeo Sara García, Carla Infiesta y Antía Araujo.

El fuego de Chandrexa de Queixa se inició en la parroquia de Requeixo, en el Macizo Central ourensano, y por ahora no ha afectado al Parque Natural de O Invernadoiro.

Para combatirlo se han movilizado, hasta el momento, 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 10 aviones. En la provincia de Ourense se ha solicitado la situación 2 de emergencia por un incendio en Verín, parroquia de Mourazos, por su proximidad al núcleo de población de Tamagos.

Incendios en Galicia

Además, desde este domingo por la tarde hay activo un incendio en Mormentelos, en el municipio de Vilariño de Conso con 180 hectáreas de superficie afectada. Está estabilizado en Ourense el de Maceda-Castro de Escuadro, con 400 hectáreas, y controlado el de Padrenda, con 40 hectáreas.

En A Coruña se mantiene estabilizado el de Monfero-Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume y ha quemado 5 hectáreas. En Lugo se ha controlado el de A Fonsagrada-Monteseiro (150 hectáreas) desde este domingo y en Pontevedra se encuentra estabilizado el de A Estrada-Souto, con 20 hectáreas afectadas.