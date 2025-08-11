El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña

Evolución favorable en el incendio de Zamora que desalojó 850 vecinos: hay 3.500 hectáreas quemadas

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto debido al incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

En un audio difundido a los medios, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar". Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) llevan toda la tarde del lunes combatiendo las llamas con medios aéreos y terrestres

La tensión regresa tras solo dos días de la extinción de otro fuego

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

En su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el Infoca ha detallado que se han activado para trabajar en su control y extinción dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Los equipos combaten las llamas y piden que se evite la zona

Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y el parque local de Bomberos, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que "preocupan la intensidad y dirección del viento".

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.