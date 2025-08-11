Las huellas del incendio en Las Médulas: un infierno del que se tardará años en salir

El incendio ha dejado una sensación entre los vecinos de vivir un infierno del que tardarán en recuperarse

El incendio de León alcanza Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad: 600 desalojados en varias poblaciones de la zona

El incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, ha dejado una sensación entre los vecinos de vivir un infierno del que tardarán años en salir. Informa en el vídeo Pablo Requejo.

Así lo explica, en declaraciones a la agencia EFE, el alcalde de Carucedo (León), Alfonso Fernández, quien lamenta la pérdida de castaños centenarios en el entorno de Las Médulas y que este Patrimonio de la Humanidad desde 1997 se haya teñido de negro.

El incendio se extendió como la pólvora -según sus palabras-, incluso "engañando" y replegándose para coger más fuerza y recuperarse unas horas más tarde, lo que provocó un desastre mayor.

La situación mejora

Fernández subraya que aunque la situación ha mejorado no hay que confiarse como ocurrió el domingo por la mañana cuando muchos medios se retiraron "y luego todo se dio la vuelta. Las llamas iban a una velocidad atroz. Nos comían", recuerda.

En el recuento de los daños materiales, cita el Aula Arqueológica de Las Médulas, cinco viviendas y una veintena de inmuebles de ganado o auxiliares, en los que no vivía gente pero que formaban parte de la estructura del paisaje característico de Las Médulas.

La sensación de Fernández es que, aunque ahora la Junta se ha puesto a su disposición para acabar con la tragedia, la zona no estaba preparada para asumir un incendio así. De hecho un vecino se apresura a asegurar que "los cortafuegos no estaban limpios. Aquí no se ha hecho nada", denuncia.

Abandono y soledad

Ese es el lamento que se percibe entre los vecinos que le piden al alcalde que sea reivindicativo porque "nos tienen abandonados", dice Ana a EFE, a las puertas de su casa en Médulas, limpiando cenizas. "Los árboles no votan pero nosotros sí, y nos han dejado solos", manifiesta.

Castaños centenarios arrasados, maquinarias agrícolas devastadas por el fuego. Ese es el escenario que ha dejado el paso de las llamas. Ahora los vecinos intentan recomponerse, lo hacen con rabia, agradecidos, eso sí, a los medios que lo han dado todo por sofocarlas "pero poco se puede hacer con un frente de 20 metros que se te mete en las casas. Eso hay que hacerlo antes", dice Pedro, que tiene un pequeño restaurante en la localidad de Orellán.

"Ha ardido todo. No hay más que se pueda quemar", dice el alcalde derrotado. "Esto nos cambia la vida".Y es que Las Médulas quería crecer al calor de lo que es, un patrimonio único, la mayor mina de oro romana que se conserva, el testimonio del ruina montium, un proceso romano para socavar las montañas y extraer de ellas el preciado mineral, con un conjunto de canales que le aportaban agua ingente.

Pero ahora, el alcalde de Carucedo ve aparcado ese desarrollo rural en el que ha centrado todo su esfuerzo en los últimos años, al lado de la Fundación Las Médulas.

"Es una tragedia ambiental, pero también humana, porque algunos vecinos han perdido su pasado", reconoce el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, que espera que la Junta ayude a sacar la cabeza a los vecinos, algo que asegura que le han confirmado que harán.