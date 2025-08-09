Los focos y las reactivaciones que se están dando se encuentran dentro del 80 % del terreno que ha podido ser estabilizado

La UME sigue trabajando junto con los servicios terrestres y aéreos para apagar el fuego

Compartir







El incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) que se declaró el viernes continúa sin controlar y sin estabilizar. Sin embargo, en las últimas horas, los Bomberos han conseguido perimetrar el 80 % del terreno afectado, tal y como informa en el vídeo Marta Ropero.

Las próximas horas van a ser críticas en el incendio, porque hay factores como las altas temperaturas y la humedad que preocupan mucho.

No obstante, los focos y las reactivaciones que se están dando se encuentran dentro del 80 % del terreno que ha podido ser estabilizado.

Los medios aéreos se incorporan más tarde

La UME sigue trabajando junto con los servicios terrestres y aéreos para apagar el fuego. Estos últimos se han sumado más tarde esta mañana debido a las altas columnas de fuego que han dificultado bastante el acceso a las llamas.

Las personas que el viernes fueron evacuadas en los barrios de La Estación y Ciudad Ducal van a seguir desalojadas hasta, al menos, las 20:00 horas del sábado, cuando se haga una nueva valoración.

También como consecuencia del incendio, Adif suspendió el viernes la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila) y no se ha reestablecido.