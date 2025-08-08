Ciudadanos de L'Hospitalet las han tachado de clasistas y desmontan el mito de barrio chungo

Barcelona, una de las ciudades que más usa la bicicleta: tres de cada 10 ciclistas desconocen las normas

Compartir







BarcelonaEn las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de dos chicas haciendo 'footing' por el que ellas llaman 'uno de los barrios más chungos de Barcelona'. Lo que parecía ser la grabación de una mañana de deporte por La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat, acabó con ellas vertiendo numerosos comentarios de tinte clasista sobre la zona. Las reacciones y también los memes no se han hecho esperar, informa en el vídeo Laura Arias.

El propio alcalde de la ciudad ha salido a defender a sus vecinos en una publicación en sus redes sociales. Da la bienvenida a todo el mundo a 'La Flori', donde "no se hace nada de postureo, se hace barrio".

PUEDE INTERESARTE Las pedidas de mano virales en redes sociales: los curiosos finales a los que se pueden enfrentar los novios

Polémica por sus descripciones clasistas del barrio

"Estamos corriendo en el barrio de L'Hospitalet La Florida. Solo digo que es el barrio más chungo de Barcelona". Así comienza el desafortunado 'Tiktok' que subieron las chicas hace un par de días. "No me siento muy cómoda la verdad. Es como que se te clavan las miradas de la gente". Conforme la pieza transcurre, más y más comentarios sobre la zona que no la deja en buen lugar. Aunque a ellas, todavía menos.

"En el primer kilómetro solo he olido a kebab", comenta una. Poco después, la otra se asusta al ver lo que parece una rata correteando. El vídeo acumula cientos de comentarios que las tachan de irrespetuosas y provocadoras. El tono despectivo al soltar frases como "No he visto a nadie correr por aquí" ha provocado que se las acuse de clasistas. Lo más sorprendente es que ellas no parecen darse cuenta de lo poco responsables que eran sus opiniones.

Reacciones del barrio e incluso parodias surgen tras el vídeo

En L'Hospitalet, la performance ha corrido como la pólvora y todo el mundo tiene ya su opinión. Generalmente, mala. "La única rata que hay aquí son ella y la otra", afirma molesta una vecina. Otra deja caer que "un poco pijas sí que son" y supone que son "de Pedralbes por lo menos", un barrio más rico de la capital catalana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El propio alcalde de la ciudad, la más poblada del cinturón metropolitano de Barcelona, ha salido en un vídeo en los perfiles municipales a echarles una pequeña reprimenda. David Quirós, del PSC, rebate sus calificativos y saca pecho de una Florida donde "los vecinos hacen ciudad, hay mercados de toda la vida y gente que te llama por tu nombre". También recuerda que mucha gente hace deporte en sus calles, de ahí que en el municipio se hayan criado atletas como Paula Crespi y Jordi Alba.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las redes sociales no paran y el vídeo también ha generado varios memes. El más famoso, el de dos jóvenes corriendo por el barrio más rico de Madrid: el de Salamanca. "No me siento muy cómoda, la verdad. En el primer kilómetro solo he olido a Chanel", bromeaba una de las autoras en plena Calle Serrano. Porque en este país, a veces solo queda tomarse las cosas con humor.