3.000 bomberos intentan contener los fuegos que arrasan California

Las llamas, un verano más, engullen el Estado de California, dos grandes incendios que ya han consumido cientos de kilómetros cuadrados y se han llevado por delante varias viviendas. Miles de bomberos trabajan sin descanso, pero no ayuda ni el viento ni las temperaturas que rozan ya los 40°. Una escena que a los habitantes les recuerda el pasado incendio que provocó la evacuación de 30.000 personas.

3.000 bomberos intentan contener los fuegos que arrasan California a pesar del esfuerzo, las llamas ya han calcinado viviendas. Los vecinos refrescan los jardines y vallas para evitar que siga avanzando devorando otras casas. Hay dos grandes incendios activos y 16 focos que ya han calcinado unos 400 kilómetros cuadrados. El fuego ha arrasado zona de pasto seco y ha sido imposible contener su avance en algunas zonas de viviendas.

Se sospecha que el origen del incendio es una acción humana

80 medios aéreos lanzan agua y líquido retardante en las colinas humeantes. En las imágenes, una vaca escapa del fuego de la mirada de los bomberos que, impotentes, observan la columna de humo visible desde kilómetros de distancia. Parece la erupción de un volcán. Los vientos muy secos que bajan de las montañas hacia la costa complican las labores de extinción.

Las rachas de viento alcanzan velocidades de 40 a 80 km hora empujan las llamas, expanden rápidamente estos incendios y provocan chispas que inician nuevos focos. Aunque se sospecha que hay mano humana tras estos fuegos. El incendio arde justo al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, según informa ‘CNN’. Alrededor de 4.200 residentes y 1.400 estructuras están bajo una orden de evacuación en el condado de Los Ángeles, y otros 12.500 residentes están bajo una advertencia de evacuación, dijo el portavoz Andrew Dowd del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.