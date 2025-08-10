En León, dos incendios de nivel 2 en Yeres y Llamas de la Cabrera son los más graves

El incendio de Las Navas del Marqués, Ávila, continúa sin controlar ni estabilizar

Compartir







Las llamas no dan tregua en España este fin de semana. Tres grandes incendios en León, Ávila y Ourense mantienen en alerta a los servicios de emergencia y a las comunidades afectadas, según informa en el vídeo Laura Mosqueda.

En León, el corazón de El Bierzo permanece bajo un cielo gris. Dos incendios de nivel 2 en Yeres y Llamas de la Cabrera son los más graves. Y han llegado a afectar a la zona protegida de Las Médulas.

PUEDE INTERESARTE Mueren dos personas tras estrellarse una avioneta en el municipio valenciano de Requena

Pero esto no es todo. Otros tres focos siguen activos en Orallo, Fasgar y Fantoria. La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa su labor para controlar las llamas.

El incendio de Chandrexa de Queixa, el mayor de Galicia

En Ourense, seis puntos que prendieron casi a la vez, han obligado a la Xunta a decretar el nivel 2 de emergencia este domingo.

El incendio de Chandrexa de Queixa es ya el mayor fuego del verano en Galicia. También continúa activo y ya ha calcinado más de 800 hectáreas.

El fuego de San Bartolomé de Pinares continúa activo

En Ávila, el fuego ha llegado con fuerza. En San Bartolomé de Pinares, el incendio declarado el viernes ya ha arrasado más de 600 hectáreas. La rápida propagación obligó a evacuar a 1.500 vecinos de Ciudad Ducal y La Estación en Las Navas del Marqués.

Aunque las llamas están controladas, continúa activo. "El incendio está activo. Se está trabajando en la estabilización. Hay más de un 90% del perímetro estabilizado, pero no se puede decir que esté estabilizado", señala Víctor Fernández, técnico del puesto de mando.

La situación mejora, pero la vigilancia sigue siendo clave.

En esta lucha contra el fuego, cada instante cuenta y el riesgo de reactivaciones permanece.