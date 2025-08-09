Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en Requena, Valencia

Las dos víctimas mortales del accidente de avioneta en Requena son hombres y vecinos de Valencia

Aterrizaje de emergencia en Madrid tras el impacto de un pájaro en la parte frontal de un avión: "Dolía respirar"

Compartir







Dos personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta ultraligera en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena, han confirmado fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana.

El accidente se ha producido sobre las 11:25 horas y, aunque se ha movilizado al SAMU, a su llegada sólo se ha podido confirmar la muerte de los dos hombres al accidentarse el ultraligero en una zona agrícola.

PUEDE INTERESARTE Mueren ocho personas al incendiarse el globo aerostático con el que sobrevolaban Praia Grande, en el sur de Brasil

Fuentes de la investigación han explicado a EFE que las víctimas mortales son sus dos ocupantes, ambos hombres y vecinos de Valencia que realizaban un vuelo privado, probablemente tras salir desde el cercano aeródromo de Requena.

Gran parte de la avioneta, calcinada

La matrícula y gran parte de la avioneta han quedado calcinadas como consecuencia del siniestro, que ha provocado un pequeño incendio sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia. La Guardia Civil se ha quedado al cargo de la investigación.

El Centro de Coordinación de Emergencias había explicado en una publicación en X que, sobre las 12:24 horas, había recibido el aviso de un accidente de avioneta a la altura del kilómetro 443 de la nacional 332, hacia Albacete.

Además del cuerpo de Bomberos y del SAMU, también se han movilizado patrullas de la Benemérita y de la Policía Local y una autobomba.