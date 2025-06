El avión duró 30 segundos en el aire después de despegar el aparato

Vishwash, el superviviente en el accidente de avión en la India: solo tiene heridas en el pecho y los ojos

La investigación sobre el fatal accidente de avión en Ahmedabad, en el noroeste de la India, muestra que 30 segundos en el aire fueron suficientes para que ese vuelo con destino a Londres acabase en tragedia. De las 242 personas a bordo, solo una sobrevivió. Se trata de un británico que sorprendentemente salió ileso y por su propio pie, según informa Cristina Herráez.

“Sentí como si el avión se detuviera durante cinco a 10 segundos”, recuerda el único superviviente del accidente, Vishwash Kumar Ramesh. “Luego sentí que la potencia del motor aumentaba para subir, pero se estrelló contra el edificio a gran velocidad. No sé cómo sobreviví. Yo también pensé que iba a morir, pero al abrir los ojos me di cuenta de que estaba vivo y escapé por donde pude”, confiesa.

El único superviviente del accidente estaba en el asiento 11A

El avión duró 30 segundos en el aire después de despegar el aparato, un Boeing 787 de India impactó en esta residencia de estudiantes de Medicina a la hora de la comida. Hay al menos ocho fallecidos, de los que estaban en tierra y de las 242 personas a bordo. Solo sobrevivió Vishwash Kumar Ramesh, un hombre británico que estaba sentado en el asiento 11A y que pudo salir como están viendo, por su propio pie, a través de la salida de emergencia. De forma que ni él mismo se explica.

La misma suerte tuvo una estudiante que llegó tarde y a la que le denegaron la entrada al avión con destino al aeropuerto londinense de Gatwick. En el avión sí viajaban Patrick y su familia, fotografiados justo antes del despegue rumbo a su sueño de emprender una nueva vida en el extranjero. "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí", confiesa el superviviente. "Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", afirma.

El piloto estaba a punto de jubilarse

El primer ministro indio, Narendra Modi, y los técnicos buscan ahora respuestas a la gran pregunta: qué es lo que pasó para que el Boeing se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de Ahmed Dabad, en el oeste del país. Una de las cajas negras se ha encontrado en la azotea de un edificio. Un DVR en una aeronave graba imágenes de cámaras internas, que pueden usarse para seguridad o entrenamiento, por lo que permitirá conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Se barajan varias hipótesis como un problema con los flaps de las alas del avión o el impacto de un ave. Los expertos confirman la señal de socorro lanzada por el piloto a punto de jubilarse segundos antes del accidente diciendo que el aparato perdía potencia y era incapaz de elevarse. La aeronave impactó contra una residencia de estudiantes del B.J. Medical College and Civil Hospital, causando una gran explosión en la zona. Es uno de los peores accidentes aéreos de la historia reciente de la India. Decenas de familiares y allegados de las víctimas del accidente acuden al Hospital Civil para hacerse pruebas de ADN y así poder identificar los cuerpos.