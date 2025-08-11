Así se veía el paisaje de Las Médulas desde el helicóptero de Jesús Calleja

Hace justo siete años, Jesús Calleja mostró los impresionantes paisajes de Las Médulas desde el aire en 'Volando voy'

Las huellas del incendio en Las Médulas: un infierno del que se tardará años en salir

El incendio forestal declarado el pasado sábado en la localidad de Yeres, León, ha afectado al espacio natural de Las Médulas. Un espectacular entorno que fue una antigua mina de oro romana y lleno de castaños centenarios que hoy arden. Hace justo siete años, el aventurero Jesús Calleja los mostró desde el aire en el programa 'Volando voy' de Cuatro.

Las impresionantes vistas desde un helicóptero protagonizaron ese programa, en el que Calleja sobrevoló la antigua mina de oro romana con una señora mayor.

En el reportaje abordaron la importante presencia de árboles castaños, alguno incluso milenario, que hoy arden por el incendio declarado en Yeres.

En ese programa también se trató la resistencia de este tipo de árboles a los incendios. "Cuando hay un fuego se prende abajo y claro, como el castaño tiene un hueco por el centro, pues hace lo que se llama el efecto chimenea y se libra. Es un árbol durísimo", comentaba un especialista.

Una maravilla de la geografía que no la hizo la naturaleza, sino la mano del hombre. Los romanos llegaron, vieron el oro, conquistaron la tierra y decidieron montar la mina de oro a cielo abierto más grande de la historia antigua.