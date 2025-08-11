Toda la mitad norte de la península está hoy en riesgo rojo por incendios y el viento y el calor no ayudan a calmar la situación

Evolución favorable en el incendio de Zamora que desalojó 850 vecinos: hay 3.500 hectáreas quemadas

Los incendios del Bierzo y de Zamora son los más activos a esta hora, pero hay otros que no dan tregua. Toda la mitad norte de la península está hoy en riesgo rojo por incendios. El calor y el viento no ayudan en absoluto a favorecer la situación. Galicia y Navarra mantiene activos otros incendios. Informa en el vídeo Nerea Larriu.

Es el caso de Carcastrillo, en Navarra, donde desde el pasado sábado sigue activo un incendio que aún no está perimetrado, una tarea que se ve dificultada por la "compleja situación meteorológica" de extremas altas temperaturas, bajo nivel de humedad y riesgo de tormenta seca, aunque la población cercana no corre peligro. Desde el Gobierno Foral apuntan a que el origen de las llamas se debería a la "acción humana".

Así lo ha explicado a la prensa la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, tras participar en la reunión del Comité Asesor de Emergencias, en la que se ha decidido mantener el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA), una decisión que permite contar con más recursos y con el refuerzo en personal y medios del Gobierno de España y de los de Aragón y País Vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de SOS Navarra, López ha subrayado que es "importante" la "responsabilidad y compromiso" de la ciudadanía, ya que "la acción de uno puede poner en riesgo la vida de todos".

Tras una larga noche de angustia, los vecinos pueden por fin abrir sus ventanas. La proximidad del humo y del fuego les obligó a cerrarlas. Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han permitido mejorar la situación y los agricultores hacen cortafuegos para evitar que el fuego se extienda. Por ahora, todo apunta que el incendio fue intencionado y descartan labores agrícolas o forestales como causa principal.