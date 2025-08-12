Noche de pesadilla en Tres Cantos: en 40 minutos, 6 kilómetros de fuego explosivo

El incendio ha calcinado 1.600 hectáreas y ya está perimetrado

Incendio en Tres Cantos, en Madrid: dos urbanizaciones desalojadas y los efectivos de la UME luchando contra el fuego

A esta hora, España lucha contra una decenas de incendios, de norte a sur, avivados por el calor y el viento que sopla con fuerza. Ahora mismo, los focos que más preocupan se encuentran en Chandrexa de Queixa, en Galicia, en Bartolomé de Pinares, en Tarifa, en León especialmente y en Tres Cantos, en Madrid, donde ha muerto un vecino de 50 años. Informan en el vídeo Carla Infiesta, Sandra Mir y Miguel Mollá.

Allí, anoche, los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas vivieron momentos tan complicados, como el desalojo de la Guardia Civil a dos hombres que intentaban intentaban salvar sus casas con cubos de agua, una actuación arriesgada porque los sacaron de allí casi rodeados por las llamas.

El fuego ya está perimetrado, pero sigue sin estabilizarse. Trabajan unas 16 dotaciones de bomberos en la zona. Los medios aéreos han tenido que parar para prepararse para lo que viene esta tarde, por las tormentas secas eléctricas y con viento que podrían reavivar las llamas.

1.600 hectáreas calcinadas

El incendio ha calcinado 1.600 hectáreas, según el alcalde de Tres Cantos y el fuego llegó incluso a las viviendas. A los 53.000 vecinos de Tres Cantos les invadió el pánico y la impotencia.

En 40 minutos ardieron 6 kilómetros de monte bajo. "Incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros hora", explicaba Carlos Novillo, consejero de Interior de Madrid.

Las llamas se dirigieron directamente a la urbanización de Soto de Viñuelas. En el Polígono Industrial había miedo de que el fuego llegara a las empresas. Finalmente llegó y hubo explosiones.

Los tricantinos escuchaban las detonaciones sin saber qué pasaba. Desconcertados. Noche larga para ellos y también para los 180 vecinos evacuados en el polideportivo.