Incendios como el de Córdoba pueden ocurrir en otros monumentos históricos y para evitarlo existe una serie de protocolos para evitar tragedias mayores

La Mezquita-Catedral de Córdoba retoma su normalidad tras el incendio, excepto en las visitas nocturnas

Compartir







Se siguen evaluando los daños que el fuego provocó la noche del viernes en la Mezquita de Córdoba. La rápida intervención de los bomberos evitó un auténtico desastre y ahora quieren comenzar con la rehabilitación cuanto antes, mientras las puertas del monumento siguen abiertas al público. Informan en el vídeo Rocío Amaro y Ana Martín.

Las Mezquita continúa abierta al completo, a excepción de la pequeña zona que se vio afectada por las llamas. Esta está acordonada para evitar posibles riesgos y porque en su interior ya se está trabajando en la reconstrucción. La Junta de Andalucía ha cifrado ya esa restauración en un millón de euros.

Incendios como el de la Mezquita de Córdoba pueden ocurrir en otros monumentos históricos y para evitarlo existe una serie de protocolos para evitar tragedias mayores. En la Catedral de Granada ya se ponen en marcha y trabajan constantemente en la prevención.

Allí es la curia metropolitana la encargada de llevar los planes de protección. El protocolo de ese templo cuenta con un sistema de detección de humo, pero también de gases que evitan la propagación del incendio.

Este sistema expulsa unos polvos que eliminan el oxígeno. Eso evita la propagación del fuego porque directamente se cortan las llamas. Además, se han hecho varios simulacros con los bomberos de Granada, que tienen un inventario de todo lo que hay en el interior para salvar lo más valioso.