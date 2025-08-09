La Mezquita-Catedral de Córdoba ha vuelto a abrir al público tras quedar extinguido el incendio

Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en una barredora mec�ánica que se encontraba en una de las capillas

Compartir







El incendio declarado el viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba pudo controlarse y este sábado ha reabierto sus puertas mientras se evalúan los daños del fuego. Se ha derrumbado el techo de una de las capillas, la de la Anunciación, y las llamas han afectado al de una segunda que servía de almacén, tal y como informan en el vídeo Nerea Navarro y Lucía Tuñas.

Las alarmas saltaban sobre las 21:15 horas del viernes, cuando una de las paredes de la mezquita de Córdoba empezó a arder. “Se ha declarado un incendio en la zona Almanzor de la Mezquita-Catedral de Córdoba”, confirmó Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.

El fuego generó una columna de humo que salió por una de las puertas y fue visible en toda la ciudad. Las paredes de una de las capillas quedaban totalmente calcinadas y con uno de los techos reducidos a cenizas.

“Es verdad que donde hay daños ha sido un daño significativo. La capilla que ha ardido, ha ardido por completo”, ha indicado José María Bellido, alcalde de Córdoba.

Las llamas se extendieron rápidamente por las cubiertas y las paredes de la Mezquita, activando las alarmas de todos los vecinos.

El posible origen

Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en una barredora mecánica que se encontraba en una de las capillas.

La labor de los bomberos ha sido clave para lograr extinguir el fuego. Más de tres dotaciones de equipos de Emergencia se han desplazado rápidamente al lugar y tras tres horas de trabajo han logrado controlar las llamas. Ahora, trabajan en el interior evaluando los daños de las llamas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Por la mañana, la Mezquita-Catedral de Córdoba ha vuelto a abrir al público. Los visitantes pueden entrar al histórico monumento, excepto a la parte afectada.