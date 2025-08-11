¿Cuál es el coste de los incendios que asolan España cada año?

España gastó 2.700 millones de euros en 2023 en la lucha contra los incendios: un 0,4% del gasto público, menos que la media de la UE

El PIB de una región que sufre un incendio puede descender un 0,2%

Este año, han ardido más de 39.000 hectáreas en España. Ya hemos superado todo lo quemado el año pasado. Además del coste medioambiental y emocional, los incendios tienen un coste económico, aunque es difícil medirlo como bien explica Cristina Montalvo.

"Es muy difícil, Lidia, porque hay muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta. El primer coste sería el que conlleva estrictamente la extinción de los incendios forestales. Apagarlos. Las cifras varían mucho dependido de las administraciones porque dependen también de los medios técnicos que haya que utilizar, pero hemos encontrado cifras que van desde desde los 5.000 euros por hectárea hasta casi los 20.000. Y a esa factura hay que sumar también la de los daños de lo quemado, normalmente madera, y después las inversiones para limpiar y reforestación de las áreas afectadas.

Esos son los costes directos, pero hay más pérdidas económicas...

Que tienen que ver hasta con los efectos económicos de las emisiones de co2 o la pérdida de captación de carbono que provocan los incendios y también y es todavía más difícil de cuantificar con las pérdidas que suponen para los usos recreativos y culturales de las zonas afectadas. Cómo afecta ese daño, no solo ecológico sino también estético al turismo o a los negocios que puedan estar en ese entorno..

Una investigación hecha en los países del sur de Europa con datos de la década pasada estima que una región que haya sufrido al menos un incendio forestal puede sufrir una disminución del 0,2% de su PIB. Varios estudios dicen que valorar todos los efectos indirectos es muy subjetivo, pero que es importante hacerla porque determinaría la importancia de gastar más en la prevención de estos incendios.

Y España... ¿Cuánto gasta para prevenirlos?

Según Eurostat. las administraciones públicas gastaron en España más de 2.760 millones de euros para la protección contra los incendios en 2023. Es el último dato disponible. Esto supone un 0.4% del gasto público total y lleva además estabilizado en ese porcentaje desde hace años. Es un dato que está un poco por debajo de la media de la Unión Europea donde se gasta el 0,5%. Y por debajo también de Grecia, uno de los que más invierte en este tema, y que emplea hasta el 0,7% del gasto en la protección contra incendios.