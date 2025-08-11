Un incendio en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, obliga al desalojo de varias urbanizaciones y a la activación de la UME

Compartir







Un incendio declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

Según ha informado Emergencias 112 en su cuenta de X, el desalojo se ha producido después de que se haya declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma).

PUEDE INTERESARTE El incendio de Zamora vuelve a complicarse por el viento y no se descartan nuevos desalojos

La Comunidad de Madrid, que dirige la emergencia, ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se ha incorporado a las labores de extinción, como ha confirmado en su cuenta de X el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

PUEDE INTERESARTE Las huellas del incendio en Las Médulas: un infierno del que se tardará años en salir

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El viento facilita la propagación del fuego

Tanto Martín como el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, han pedido a los ciudadanos de la zona que extremen la precaución y sigan las indicaciones de las autoridades. Varios ayuntamientos próximos, entre ellos el de San Sebastián de los Reyes, han pedido a sus vecinos que eviten acercarse a la zona afectada por el intenso humo, que se percibe en localidades mucho más alejadas como Alcalá de Henares.

El incendio, que se ha iniciado en una zona de vegetación alrededor de las 19.45 horas, se ha propagado rápidamente por el fuerte viento y ha generado una gran cantidad de humo, y ante la cercanía de viviendas, se ha procedido a declarar la situación operativa 2.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Hasta el lugar se han trasladado inicialmente 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y tres helicópteros, según ha informado Emergencias 112. De acuerdo con el 112, las primeras dotaciones se han puesto a defender las viviendas en primer lugar, al igual que los medios aéreos que han trabajado para intentar evitar que afectase a las casas e infraestructuras, antes de que tuvieran que dejar de intervenir con la llegada de la noche.

Además de las 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad y de los efectivos de la UME, también se han desplazado al lugar 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, junto con dos dotaciones de Samur-Protección Civil para apoyar a los bomberos. La tensión sigue por el fuego.