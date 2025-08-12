El torero Manuel Escribano, tras ondear una bandera con un mensaje contra Sánchez: "No me di cuenta"

Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 14:37h.

El diestro ha confesado que en ningún momento se percató de que hubiese un mensaje político en contra del presidente del Gobierno

En fiestas patronales, en conciertos, festivales, plazas de toros... Son los lugares en los que, los jóvenes mayoritariamente, chillan y cantan al unísono insultos contra el presidente del Gobierno. Esta "moda" de insultar en coro a Pedro Sánchez se ha vuelto muy habitual en este último verano tras todos los acontecimientos que se han vivido en el Partido Socialista.

Uno de los protagonistas de estos ataques al presidente ha sido el torero Manuel Escribano. El diestro ha ondeado en un ruedo de Huesca una bandera de España en la que había un claro mensaje escrito contra el líder del PSOE: "Sánchez a prisión".

El momento se ha hecho viral por lo que el maestro ha tenido que lanzar un comunicado para disculparse: "Quiero manifestar mi rotunda y absoluta negación de que existiese ninguna política por mi parte y que desconocía por completo que la bandera llevaba ese mensaje escrito".

David Aleman ha podido entrevistarle en directo y de nuevo Manuel Escribano ha explicado todo lo que sucedió. "Es muy habitual en los ruedos que te arrojen banderas y cada bandera normalmente lleva una inscripción de una peña. Nunca paras en mirar qué lleva la bandera", ha confesado el diestro.

En el momento en el que la bandera cayó al suelo Escribano la cogió doblada, pero en ningún momento pensó que hubiese escrito un mensaje político contra el presidente del Gobierno. "Me di cuenta ayer cuando salió en los medios de comunicación", le ha respondido al presentador.

El maestro ha comentado que publicó el comunicado cuando vio que estaba apareciendo en las televisiones y en las redes sociales. Por otra parte, Escribano ha dejado claro que no hubiese ondeado la bandera si hubiese sabido lo que ponía.

"En el toreo nunca se hacen estas reivindicaciones. En ningún caso utilizaría como instrumento político la tauromaquia. La tauromaquia es una expresión cultural y artística del pueblo", ha explicado el torero. Por último, David Aleman le ha preguntado si en la plaza nadie le dijo nada sobre el mensaje.

Y es que Escribano en ningún momento vio que nadie se ofendiese por el mensaje: "Festejando todos. Tú no reparas en que está siendo por la bandera. No hay silbidos, no hay pitos, no hay nada. No sé si todo el mundo vería la bandera", ha recordado el torero.