El arranque de las fiestas patronales de Huesca el pasado sábado 9 de agosto fue eclipsado por los coros con insultos hacia Pedro Sánchez de un grupo de asistentes a la Plaza de la Catedral cuando Nuria Mur, concejala de Fiestas, intervino en el balcón del Ayuntamiento.

Un hecho que se ha repetido numerosamente desde hace un tiempo y que ha llevado al equipo de 'Todo es mentira' a preguntarse a qué se debe esta "moda". Para responder a la pregunta, interviene en el programa Esther Zafra, psicóloga y presidenta de la Sociedad Científica Española de Psicología Social.

¿Normalización del insulto o una muestra de descontento social?

Actualmente nos encontramos ante "una gran polarización social en torno a a las distintas opiniones que hay", señala la experta. Este hecho deriva en "una radicalización que no es positiva porque se está produciendo una normalización del insulto, de la descalificación y de muchos elementos" los cuales "nos lleva a que aumente el nivel de crispación y el nivel de violencia social en general", asegura Esther Zafra.

Y es que, los grupos pequeños que forman la extrema derecha o izquierda "utilizan muy bien todo el tema de las redes sociales para magnificar todo y que parezca que es mucho más". Esto es un efecto que consiste en que "si algo te suena mucho, parece que es más positivo, como que es cierto".

Por lo que "esa polarización y esa presión que existe por parte de grupos que, en principio son pequeños, produce una validación de que puedo decir cosas que a lo mejor en otro contexto no estarían bien vistas y por tanto, eso genera esa normalización de la que estáis hablando", apunta la psicóloga.

Estar en situaciones multitudinarias propicia los cánticos

Tal y como apunta Esther Zafra, es más probable que este tipo de cánticos se den en situaciones multitudinarias porque, como afirma la psicología de masas, "es mucho más fácil que esto se diluya porque tú no te sientes responsable, no se te ve a ti como Pedro Pérez que eres el que lo ha dicho, sino que lo dice una una muchedumbre y, además, eso hace que parezca que es mucha más gente".

"Eso que surge como algo minoritario se va extendiendo por ese contagio social y emocional y es aprovechado para generar una opinión y un estado de creer que las cosas son ciertamente así", apunta la psicóloga.

¿Debería preocupar esta tendencia?

A Esther Zafra le parece preocupante porque según ha demostrado la psicología social y sus distintas investigaciones, "esto es un proceso negativo porque lo que genera es cada vez más radicalización y esa radicalización nunca es buena, porque al final va viendo a otros grupos como el enemigo".

"Yo creo que se está yendo un poquito de las manos porque, independientemente de esa polarización, cuando hay una situación de debilidad ahora en el Gobierno es el momento que el contrario político puede utilizar para sacar ese rédito político o hacer ver que ese descontento existe", apunta la psicóloga.