Antes de que el delegado de Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, confirmase en 'Todo es mentira' que sí que existía un plan de prevención de incendios pero que no era conocedor de si se había aplicado, la colaboradora Esperanza Aguirre aseguraba que esto es algo que "no es fácil de hacer".

Y es que, tal y como ha visto en los medios en los últimos días, por lo menos en Galicia "parece que la mayoría de los incendios son provocados por pirómanos". Tras informarse y ver que normalmente, las condenas aplicadas varían entre un año y dos y medio de cárcel". "Tendría que ser una pena un poquito mayor, digo yo, porque es que hay gente a la que se le priva de todo lo que tiene porque se le quema la casa y no la casa de veraneo o segunda residencia, la casa donde vive, dónde lo tiene todo", opina contundentemente. "Un incendio es acabar con todo lo que tienes de recuerdos de tu vida", apunta la expolítica.

Las posibles causas de los incendios, según Nicanor Sen

La pregunta que siempre surge cuando hay un incendio es cuál ha sido el origen del mismo. Como debe ser, se abre una investigación por parte de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y en esta caso no podía ser menos. "Ya está el SEPRONA trabajando en todas estas demarcaciones en estos municipios y obteniendo información de los propios vecinos", informa el delegado de Gobierno de Castilla y León.

Actualmente se encuentran esperando a que finalice la investigación dejando que tanto el SEPRONA como la Guardia Civil hagan su trabajo, aunque se barajan distintas causas: "El trabajo de una persona que a través de medios mecánicos podría haber originado una chispa en alguno de los incendios, un rayo latente, alguna tormenta seca y también comentan la posibilidad de que alguno de los incendios pudiera ser provocado".