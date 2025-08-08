El pleno del Ayuntamiento de Jumilla aprobó no celebrar en espacios municipales eventos de la liturgia musulmana

La alcaldesa del PP en Jumilla trata de aplacar las críticas por la prohibición de los ritos religiosos musulmanes en el polideportivo

El Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, se convertía esta semana en noticia al aprobar una moción por la que prohibían la celebración de actos religiosos, culturales o sociales que no fuesen deportivos en las instalaciones municipales destinadas al deporte.

La medida rápidamente era criticada por la población musulmana, que venía celebrando en dicho polideportivo actos como el rezo conjunto con el que se celebra el fin del Ramadán. El Gobierno central no tardaba en reaccionar y anunciaba pocos días después que se investigará la medida a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia.

Y es que esta prohibición forma parte de una iniciativa municipal del PP que modificaba levemente una moción previa del grupo Vox que hablaba explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, localidad en la que conviven hasta 72 nacionalidades distintas.

Ana Vázquez defiende al consistorio de Jumilla

Sin embargo, a las pocas horas, el ayuntamiento de Huesca (también gobernado por el Partido Popular) ha decidido utilizar la plaza de toros de la ciudad para celebrar una misa católica. Ana Vázquez, diputada del PP y colaboradora de 'TEM', ha conectado en directo para opinar sobre la polémica medida:

"Yo no me voy a meter en los motivos que han tenido desde el ayuntamiento para esta medida, no sé si tendrá que ver con la ley de sanidad animal por el hecho de ser insalubre matar corderos en un espacio así, no lo sé y no voy a entrar, pero si un católico quisiera hacer una actividad en ese espacio tampoco podría. En cuanto a lo de Huesca, la plaza de toros tiene la concesión una empresa privada y ellos pueden decidir qué hacer en ese espacio".