Kayed es un gazatí afincado en España: "Mis familiares siguen allí y esperan el momento de su muerte"

Kayed Hammed es gazatí y ha puesto el foco en uno de los verdaderos problemas: "Occidente sigue suministrando armas a Israel"

El activista Sergio Toribio conecta con 'TEM' tras pasar 72 horas retenido en Israel: "No teníamos ni papel higiénico"

Kayed Hammed es un gazatí afincado en España que, antes de dejar Gaza atrás, tuvo que ver morir a su hijo en la franja. Kayed ha conectado en directo con 'Todo es mentira' tras el anuncio que podría complicar aún más si cabe la situación de los gazatíes.

Y es que, tras más de 10 horas de reunión, Netanyahu ha anunciado este viernes su plan militar para derrotar a Hamás ocupando la Ciudad de Gaza mediante el uso de Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI).

El Gobierno israelí también ha asegurado que el gabinete ha adoptado "por mayoría de los votos" cinco principios para acabar con la guerra: desarmar a Hamás, el regreso de los rehenes "con o sin vida", la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí de la seguridad en la Franja de Gaza y el establecimiento de una "administración civil alternativa" para la zona que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina.

Kayed perdió a su hijo en Gaza y varios miembros de su familia sigue en la franja

Kayed ha explicado en 'Todo es mentira' que este nuevo movimiento de Israel supondrá sin duda un mazazo más para la asolada población de Gaza:

"La gente está desesperada, a parte de los muertos que habrá en esta nueva ofensiva, la gente es que no puede vivir en esta ciudad en la que están como latas de sardinas. Antes querían echarnos, ahora lo que quieren es encerrarnos con la intención de matar al número mayor que puedan. No hay alternativa, o te dejas matar o te vas de tu hogar (...)

Yo tengo en Gaza a mi hermana, a mi hermano y a unos sobrinos, estoy en contacto diario con ellos a través de mensajes y llamadas, y están desesperados, no tienen escapatoria, cada uno de ellos está esperando el momento de su muerte".

Preguntado sobre si considera suficiente el apoyo verbal de algunos países, Kayed ha puesto el foco en lo que de verdad importa: "Yo creo que las condenas que muchos países hacen del genocidio de Israel no vale para nada mientras sigan suministrándoles armas a los israelíes".