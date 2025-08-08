Antonio Molina: "Todas las personas que actúan para interceptar a los migrantes son guardias civiles y policías nacionales"

El secretario de la AUGC aclara si los agentes que actúan fuera de servicio tienen la obligación de identificarse

Hace unos días se iniciaron virales unas imágenes en las que unos bañistas retenían a unos inmigrantes que llegaban a la costa granadina (concretamente, a la playa de Castell de Ferro). El vídeo causó un gran revuelo en redes sociales, donde muchos denunciaban la poca humanidad por parte de las personas que retuvieron a los recién llegados. Tras el revuelo, 'Extranjeristas en red' pidieron investigar la retención de estos migrantes y ahora 'Todo es mentira' consigue aportar algo de luz al respecto.

Para ello, el programa habla con Antonio Molina, guardia civil y secretario provincial de Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Granada, que nos ayuda a entender qué pasó exactamente: "Cerca de las dos de la tarde, aparece una embarcación de grandes dimensiones que se la mal llamada narcolancha, aunque ahora parece que la han apodado 'narcopatera', con varios inmigrantes en su interior, para sorpresa de todos los bañistas...", comienza a contar Molina.

Ningún bañista retuvo a los migrantes que llegaron a la costa granadina, según el secretario provincial de la AUGC

Antonio cuenta que la Guardia Civil tenía conocimiento de que esta lancha iba hacia la orilla y por eso había seis guardias civiles de uniforme, preparados para actuar. "Ante tal desbordamiento de gente, corriendo para un lado y para otro, a la altura a la que para la narcolancha, está el cuartel, y hay cuatro guardias civiles con sus familias y sus niños pasando el día el día de playa. Estos guardias civiles se levantan y ayudan a sus compañeros, y también un policía nacional fuera de servicio".

De esta forma, Antonio Molina asegura que los bañistas que vemos en las imágenes son guardias civiles fuera de servicio que actuaron para ayudar a los compañeros que sí que estaban de servicio: "No hay ningún bañista (reteniendo a los migrantes), que tengamos conocimiento. Todas las personas que actúan para interceptar a estas personas que vienen en la embarcación son guardias civiles y policías nacionales: seis de uniforme, en su servicio, cuatro fuera de servicio y un policía nacional fuera de servicio".

¿Tienen obligación de identificarse los guardias civiles que actúan fuera de servicio?

Tras esto, surgen algunas dudas: ¿Tienen la obligación de identificarse estos agentes, aunque estén fuera de servicio? ¿Lo hicieron? Molina responde: "Supongo que se identificaron, pero ¿cómo lo haces en bañador ante una persona que está huida y pegando patadas? Yo no estaba allí, pero estoy segurísimo, al doscientos por cien, que cuando estás con una persona interceptada en el suelo, fuera de servicio y te están increpando varias personas alrededor, lo primero que dices es 'soy guardia civil, no os preocupéis', vaya, porque es que, si no, te van a linchar también a ti".

Molina aclara que los guardias civiles tienen la obligación de identificar y de intervenir antes situaciones así o similares: "Somos guardias civiles las veinticuatro horas del día. ¿En qué quedamos? ¿Solo somos guardias civiles cuando hay una persona que hay que hacerle la RCP o una persona que se está ahogando? Cualquier delito que se perciba, estando de servicio o no, tienes que actuar", son las palabras de Molina citando la ley.

¿Cómo nos recomiendan actuar ante una situación así?

Tomarnos la justicia por nuestra mano y actuar como pensábamos que habían hecho los bañistas, no es lo correcto. Por eso, antes de despedir a Molina, le preguntamos qué sería lo correcto, cómo deberíamos actuar si presenciamos algo así o similar. Antonio nos dice que lo idóneo sería "llamar al 062 o 112, intentar informar de lo que está sucediendo y esperar a que llegue la Guardia Civil para que actúe porque son los que están preparados para ello".