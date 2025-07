Ana Vázquez ha asistido al pleno en el que Pedro Sánchez ha comparecido

Sánchez pide perdón, reconoce que pensó en dimitir y presenta sus medidas anticorrupción: su enfrentamiento con Feijóo

Pedro Sánchez ha afirmado esta misma mañana en el Congreso de los Diputados que ''no tira la toalla'' frente los múltiples casos de corrupción que le rodean. El presidente del Gobierno ha vuelto a admitir su error por haber confiado en Cerdán y ha pedido perdón.

Aunque Sánchez ha admitido que pensó en dimitir: ''Bueno, me pareció hasta incluso la solución más sencilla para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no, no es nunca una opción''.

Después de todo lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con la política y colaboradora del programa, Ana Vázquez, que ha estado presente en el pleno y da su opinión sobre todo lo sucedido.

Respecto a qué le ha parecido el pleno, Ana Vázquez se ha pronunciado, contundente: ''Risto, yo hoy creía que del manual de la resistencia íbamos a pasar al manual de la decencia de Pedro Sánchez, que iba a venir a esclarecer de alguna manera, no a esos tres casos. Todo el mundo sabe que lleva más de 24 imputados que tienen que ver con su Gobierno, con su partido y con su familia''.

''Es decir, no estamos hablando de tres zánganos como diríamos por ahí, no, no, esto es una corrupción que nace en el propio Gobierno, que se basa en utilizar cargos públicos, como hemos visto el caso de Pardo de Vera o el director de las carreteras o los asesores en el Ministerio del Interior o en otros ministerios para comprar mascarillas... Es decir, estaban utilizando los canales ordinarios del Gobierno para enriquecerse, supuestamente a sus amigos''.

Y continúa explicando que la corrupción puede afectar a más entidades: ''Entonces, cuando todo esto lo primero, quiere cerrarlo a tres casos singulares, pues no, es una maraña de corrupción que afecta al Gobierno y como digo, y posiblemente a comunidades autónomas en las que gobernaba el Partido Socialista, como era Baleares y Canarias''.

''Pero al mismo tiempo, cuando tú vienes con todo esto, es decir que no clarifican nada, vienes a tomar el pelo a los españoles y después las ideas que estás dando es que vas a utilizar inteligencia artificial para pillar a los corruptos, vamos, ríete tú de la tontería. Que va a hacer a través del CIS una encuesta de la valoración de los españoles sobre la corrupción cada seis meses, la tontería del siglo, y que le va va a hacer a todos los españoles campañas de concienciación sobre la corrupción. Oiga, el que la tiene que hacer es usted. Usted es el que tiene que colaborar con la justicia y no echarle la bronca a los españoles''.