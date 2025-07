Al advertir al programa de que les llegará un burofax por el contenido del rótulo, Risto Mejide estalla y corta la conexión con Rocío de Meer

Risto Mejide saluda a la portavoz de Vox confesándole su estupefacción y la de sus compañeros en 'Todo es mentira' por sus polémicas declaraciones en la rueda de prensa del 7 de julio y su posterior matización por lo que, su primera pregunta es clara: "¿A cuántos inmigrantes pretenden deportar?".

Sin embargo, el post publicado por ella misma nunca ha sido considerado por Rocío de Meer como una matización: "Nosotros hemos dicho lo mismo siempre y no hemos dicho nada nuevo en este discurso". Y es que, según asegura, "es mentira lo que se dice" que han dicho. Una información publicada por 'El País' y de la que, según señala, "ha hecho seguidismo todo el mundo, incluido el rótulo que tienen ustedes ahora mismo en este programa": "Les mandaremos el correspondiente burofax para que rectifiquen porque no es verdad que hayamos dicho que haya que deportar a ocho millones de personas".

Acto seguido, la portavoz de Vox se dispone a aclarar cuál es la política de inmigración en el partido mientras Risto Mejide asimila la advertencia que acaba de lanzar la entrevistada. "Ustedes se pueden reír mucho en este programa pero lo cierto es que hay españoles que lo están pasando realmente mal y no creo que les haga mucha gracia", señala.

El presentador decide, en mitad de su discurso, interrumpir a Rocío de Meer: "Con todos mis respetos, si usted ha venido aquí a hacer un mitin de Vox, se ha equivocado de programa. Efectivamente, este es un programa de humor", afirma Risto Mejide.

"Si a lo que ha venido es a amenazarnos, envíenos el burofax que quiera. Nosotros le hemos dado la oportunidad de matizar esas palabras que, efectivamente, nosotros y otros medios de comunicación han interpretado como que usted quería deportar", añade.

Por último, el presentador se despide de Rocío de Meer: "Si usted viene aquí a insultarnos y a decir que este programa no le gusta que sea de humor, me parece muy bien. Muchas gracias, buenas tardes y ahora soy yo quien la deporto a usted de este programa".

'Todo es mentira' vuelve a emitir las polémicas declaraciones de Rocío de Meer

Tras cortar la videollamada con la portavoz de Voz, Risto Mejide pide reemitir las polémicas declaraciones de Rocío de Meer porque "una cosa es decir 'Yo no he dicho eso' y otra cosa es que quede grabado". Y es que, según afirma el presentador, "una cosa es que te mientan a la cara, te insulten y encima te digan que no te han metido". Aquí puedes escuchar cuáles fueron las palabras de Rocío de Meer en la rueda de prensa en la sede de Vox.