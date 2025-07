Como socio de Gobierno, Fernando Clavijo opina sobre la negativa del ministro a someter al PSOE a una cuestión de confianza

Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV, explica por qué no apoyaría una moción de censura al PSOE: "Hay que ser coherentes"

En Onda Cero, Carlos Alsina planteaba al ministro de Transformación Digital la posibilidad de someter al PSOE a una cuestión de confianza después de que el partido se haya visto envuelto en múltiples escándalos de corrupción. La postura de Óscar López ha sido negativa y tampoco ha argumentado la razón por la que no se debería llevar a cabo.

En 'Todo es mentira' quieren saber qué opinan al respecto sus socios de legislatura. Por eso, invitan a participar en el programa a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, quien ha mostrado abiertamente su tajante postura sobre el tema.

No someterse a una cuestión de confianza es "dar alas a las tesis extremistas"

La actitud del ministros durante la entrevista ha llevado a Fernando Clavijo a pensar que "se está actuando con una arrogancia y prepotencia de quien no es consciente de lo que está ocurriendo". Por lo que, si el Gobierno se negase a hacer una cuestión de confianza, su opinión es clara: "Creo que se le hace un flaco favor a la democracia".

Para el presidente de Canarias, los argumentos que da el PSOE tienen que dejar de ser 'No voy a elecciones porque el pueblo no sabe lo que vota y va a votar mal', 'Soy un demócrata si el resultado me favorece, pero si no, no' o 'Yo sé lo que le conviene al pueblo'. De esta manera, el PSOE está, en su opinión, tratando "a los socios de Gobierno o a quienes apoyamos una investidura con una hoja de ruta en la legislatura como a niños".

Y es que ellos no son quienes tienen miedo a las urnas. De hecho, "si avanza la ultraderecha, tendremos algo de responsabilidad todos los que estamos en las instituciones", apunta. Pero negar la posibilidad de que una cuestión de confianza se lleve a cabo, lo único que consigue es "dar alas a las tesis extremistas y a que la gente joven cada vez confíen menos en la clase política y en la democracia en sí". Por lo que, a Fernando Clavijo le preocupa que esta negativa esté ocasionando daño "a las instituciones y a la democracia" y eso a nosotros nos preocupa.

Al socio de Gobierno le gustaría ver el próximo 9 de julio un Pedro Sánchez "que esté a la altura de las circunstancias y que sea consciente de que esto va mucho más allá de su supervivencia personal o la de su partido. Va de un modelo de país y convivencia del que nos hemos dotado y que parece que algunos se han empeñado en destruir".

Así actuará Fernando Clavijo si no cambia la postura de Sánchez el 9 de julio

En el caso en el que Pedro Sánchez no cambie de actitud el próximo 9 de julio, "Coalición Canariaa reunirá a sus órganos y nos plantearemos qué decisión tomamos al respecto", asegura. Una postura que puede ser criticada por los socialistas, pero que no importa a Fernando Clavijo pues tiene clara su opinión: "No vamos a ser cómplices de actitudes antidemocráticas y, desde luego, no permitimos que se nos trate como niños".

"Le compete al Presidente del Gobierno tomar las medidas que pueden que sean duras e incluso puede que no gusten. Quienes tenemos una responsabilidad tenemos que pensar primero en el país, después en el partido y después en uno mismo", afirma.

Es importante tener "medidas lo suficientemente contundentes como para recuperar esa confianza" y "una hoja clara" sobre lo que se quiere hacer en los próximos dos años. Si no es posible eso, "el pueblo hablará a través de las urnas".