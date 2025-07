Al escuchar la justificación por la que retiró su denuncia, el presentador cree que Susana Díaz hizo un flaco favor al PSOE por haberlo hecho

Un ''informante anónimo'' afirma que, supuestamente, Claudia Montes tiene como objetivo a Susana Díaz: ''Está muy dolida y asegura que no la perdona''

Compartir







La portada del periódico 'ABC' amanecía la mañana del 8 de julio con un titular que comprometería nuevamente al PSOE: "Ferraz orquestó el derribo de Susana Díaz nueve meses antes de las primarias del PSOE andaluz".

Aprovechando su trabajo como colaboradora en 'Todo es mentira', el equipo del programa se pone en contacto con la senadora del PSOE para saber cómo se encuentras tras salir a la luz una información que ella se olía pues, en 2021, llegó a denunciar esta sospecha ante los tribunales. Sin embargo, acabó retirándola porque no quería perjudicar al partido. Es Risto Mejide quien le da su contundente opinión al respecto.

PUEDE INTERESARTE El experto Juan José Hinojosa explica el motivo por el que Imanol Arias es condenado a cárcel y Ana Duato queda absuelta

A Risto Mejide no le "cabe en la cabeza" la justificación de Susana Díaz

"Esto es para las dos, tanto para el PP como para el PSOE. Si tú amas un partido lo que quieres es precisamente que sea limpio, que se hagan las cosas bien y tu amor por ese partido no te puede llevar a ocultar las cosas que se han hecho mal, por mucho que te afecte a nivel emocional, que lo puedo entender, Susana", le apunta el presentador.

Sin embargo, lo que no entiende Risto Mejide es que "no vayas precisamente contra aquellos que están ensuciando el buen nombre de tu partido": "No me cabe en la cabeza".

"En absoluto y por eso defendí una posición política en el 17", explica la senadora del PSOE. Por su postura, asegura, se le hizo "un traje de ambiciosa, de navajera y de todas las barbaridades habidas y por haber".

Esa visión política fue la que mantuvo en el 21 aunque tuviese que escuchar ciertas cosas que mantendrá en secreto: "Cuando se dieron cuenta quiénes me acompañaban de que las cosas no se estaban haciendo bien, fuimos a los cauces del partido. Como ahí no se nos escuchó, fuimos a los tribunales, pero una vez que ya había pasado el proceso, yo no entendía que tuviera sentido si ya se está haciendo daño al partido".

Y es que, según Susana Díaz, ella solo quería que se interpusieran medidas cautelares para tener la garantía de unas elecciones en igualdad de condiciones. "No es una cuestión de tapar o de ocultar, pero no tengo ganas de volver a revivir lo que fueron en aquellos momentos", tal y como afirmaba en su entrevista en 'En boca de todos'.

"Lo que no puedo entender es que si tú sigues vinculada a un partido al que, como tú dices siempre, las siglas están por encima de cada uno de vosotros, lo primero que haces es exigir por cualquier vía, cauces del partido o por lo legal, que se hagan las cosas bien. No retiras la demanda", opina Risto Mejide.