Tras las últimas publicaciones del diario ABC en el que escuchamos a María Iglesias, secretaria economía social PSOE andaluz y posible fontanera del partido en Andalucía, hablar de afiliaciones exprés en el partido para apoyar la victoria de Juan Espadas en las primarias andaluzas y acabar con el gobierno de Susana Díaz, la senadora y expresidenta de Andalucía ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ bastante afectada “Ahora vuelvo a vivir esto y no es fácil”.

Javier Chicote, jefe de investigación ABC, nos ha explicado los detalles de la investigación de su diario que ha sacado a la luz la existencia de una nueva fontanera andaluza del PSOE que podría haber asegurado la salida de Susana Díaz del gobierno con una afiliación exprés de unos 800 nuevos miembros del partido, entre los que se encontraban familiares y gente que podría estar agradecida al socialista de alguna manera “Eran familiares o conocidos, o tenían un trabajo gracias a Espadas… hay muchas que se ven que las ha rellenado la misma persona, es la misma letra”.

Una situación que al parecer, Susana Díaz denunció en un momento dado, pero que tras varias semanas decidió retirar la denuncia para no hacer daño al partido. El audio que ha visto la luz, es un audio de WhastApp que envía ella misma en un grupo.

Nueve meses antes de la celebración de las primarias andaluzas, supuestamente Pedro Sánchez habría mandado a Cerdán y José Luis Ábalos a sondear los comicios, y se habría a una fontanera. Ante esta nueva información, Susana Díaz, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para contarnos cómo se encuentra y que opina de la situación que vive su partido en este momento.

Susana Díaz: "Creo que me comporté como una demócrata y una socialista"

“El PSOE está por encima de las actuaciones de algunos y algunas, los dirigentes pasan y el partido está siempre”, ha asegurado la senadora antes de reconocer que no lo estaba pasando bien “Para mí fue muy difícil, muy complicado. Yo empecé a comenzar porque tuve el apoyo de mucha gente y muchos medios de comunicación que me dejasteis que se me conociera… Ahora vuelvo a vivir esto y no es fácil”.

Susana Díaz no ha querido entrar en detalles, pero ha dejado claro que estaba muy tranquila con su actuación “Yo lo que tuve que hacer lo hice en ese momento y creo que me comporté como una demócrata y una socialista, pero también entendí que no quería hacerle daño al partido y retiré la denuncia”.

Nacho Abad ha insistido sobre la autoría o los motivos de la posible manipulación de los votos y en qué debería hacer Pedro Sánchez en este momento, pero Susana no ha dado más detalles “Yo hice lo que creía que tenía que hacer, y lo hice con ilusión y con pasión… Yo entendí que haber continuado le habría hecho más daño al partido y es lo que me sale… Yo distingo, el daño no me lo hace el PSOE, me lo hace un dirigente… No es verdad que, si uno critica al dirigente, critica al partido. Yo me comporté como debía”.

La expresidenta de Andalucía está convencida de que el partido no va a llegar sano y salvo a las elecciones de 2027 si no se toman medidas “Esto no va de resistir de llegar al 27 cómo sea, porque podemos llegar muertos… A veces es mejor llegar antes a unas elecciones... Yo no quiero que gobierne la derecha en mi país, pero creo que, si no hacemos algo más de lo que estamos haciendo, vamos a llegar al 2027 muertos… Los ayuntamientos están asustados, los alcaldes y las alcaldesas tienen miedo y es normal, cuando esto empieza no sé sabe…”.

¿Te queda alguno dentro del PSOE de los que te hicieron daño?

“Muchos de los que sufrí en mis carnes, están fuera por otras cosas y le hicieron un daño a la organización tremendo”, ha respondido Susana Díaz a Nacho Abad.