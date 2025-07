José Lomas habla en exclusiva con ‘En boca de todos’: “Es la primera vez que me veo en estos trapiches, en mi vida he sido una persona ejemplar”

Tan solo nueve meses después, José Lomas, el librero de Ciudad Real que disparó contra el ladrón que estaba entrando en su vivienda a robar, ha recibido una orden de embargo de todas sus propiedades. Un embargo, que asegura que no entiende y ante el que se sigue considerando inocente.

“Yo no voy a pagar nada porque yo no maté a ese hombre. Soy inocente, yo no maté a ese señor”, ha asegurado José Lomas ante las cámaras de ‘En boca de todos’ durante una entrevista en la que asegura estar tranquilo y a punto de reunirse con su abogado para trazar una nueva estrategia.

El librero ha dado las gracias a todas las personas que han participado en la colecta para recaudar los 52.000€ a los que fue condenado a pagar a la familia del ladrón que entró en su vivienda con una sierra mecánica en la mano “es la primera vez que me veo en estos trapiches, en mi vida he sido una persona ejemplar… Me dijeron que el juzgado “tiene usted que pagar esto” y yo les dije, oiga, yo no lo pago porque yo no maté a ese señor…”.

José Loma está convencido de que él no mató a nadie y Nacho Abad, ha recordado que le han diagnosticado algún tipo de problema mental por el que ha olvidado la situación. Además, ha recordado que tiene todas las ventanas de su casa tapiadas, tiene 30 denuncias por robo, le entran por la puerta y se encuentra con un ladrón en la puerta con una sierra mecánica y le da un disparo. Le condenan a 9 meses de prisión y a pagar a la familia 52.000€ a la familia del ladrón, un toxicómano con el que no tenían ningún tipo de relación.