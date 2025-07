Así ha sido la cálida bienvenida del equipo de 'Todo es mentira' a Laila Jiménez en su primer día

Las primeras sensaciones de Laila Jiménez ante su inminente incorporación a 'Todo es mentira': "Me están pudiendo un poquito los nervios"

Desde que 'Todo es mentira' anunció la próxima incorporación de la presentadora de informativos matutinos como copresentadora del programa, todo el mundo estaba expectante ante su primer día junto a Risto Mejide y el resto del equipo. Finalmente, ese día ha llegado: así ha salido la cálida bienvenida de los compañeros a la periodista, quienes no han dudado en aconsejar a Laila Jiménez.

La primera lección de Laila Jiménez

Otro de los que llevaba "mucho tiempo esperando este momento" es su compañero Risto Mejide, quien ha presentado a Laila Jiménez con las mejores de sus palabras: "La veía en los matinales de informativos Telecinco y decía 'Qué bien lo hace esta chica': qué rigor, qué manera de comunicar... Y hoy, por fin, podemos decir que se incorpora en este programa y se va a sentar en esta silla que tengo a mi lado nuestra compañera".

La periodista entraba en el plató sin poder ocultar su gran sonrisa y señalaba lo que es, a partir de ahora, su "nueva silla". "20 años vinculada a informativos, cinco años en esta casa... ¿Cómo te has equivocado tanto eligiendo este programa?", le pregunta el presentador. Su respuesta es toda una declaración de intenciones: "Me he lanzado a la aventura. He dicho 'Quien no arriesga, no gana'". ¿Me vais a enseñar mucho, no?".

Tanto es así que, la primera lección no tarda en llegar. "Lo primero que debes saber es que si Risto te da la chapa con el tema del golf, pon cara como que te interesa", le señala Pere Aznar. Otro de los consejos es que "por mucho que llore, patalee o suplique nunca, bajo ningún concepto, bailes bachata con Margallo".