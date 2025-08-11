El padre Ángel entra en 'Todo es mentira' para dar su opinión sobre las palabras de Santiago Abascal ante la postura de los obispos por Jumilla

Santiago Abascal ha criticado duramente el "silencio" los obispos ante el Gobierno de Sánchez en su entrevista en el canal de YouTube Bipartidismo Stream después de que la Conferencia Episcopal Española trasladara su apoyo a la comunidad musulmana tras la moción aprobada en Jumilla, donde se ha prohibido los actos religiosos en las instalaciones deportivas.

Una postura que deja "perplejo" al político. "No sé a qué se debe", aseguraba el líder de Vox, planteando que quizás su origen está en "los ingresos público que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los Gobiernos" o a los ingresos que reciben "como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal".

El padre Ángel entra en 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre los ataques de Santiago Abascal a los obispos.

El padre Ángel, en contra del veto al rezo en instalaciones deportivas en Jumilla

La noticia ha llegado como un jarro de agua fría para el religioso: "Me entristezco de pensar que puede haber personas que no quieren una libertad, ya no solo política, sino religiosa, y que cada uno podamos rezar a a nuestros santos o a nuestro Dios".

Tampoco está de acuerdo con la reacción de Santiago Abascal ante las postura de los obispos: "No fueron unas palabras muy afortunadas de él. Yo creo que si le vuelven a preguntar no diría en lo mismo, sin duda alguna". Esto lo cree fielmente el padre Ángel porque, según señala, "todos somos hijos de Dios, los unos y los otros que somos los mismos

Sin embargo, Pablo González insiste en saber cómo le sentó que el líder de este partido que se considera católico dijese que la Iglesia se encontraba "amordazada por los casos de pederastia". "Yo creo que la Iglesia siempre ha sido valiente y clara y cuando ha tenido que pedir perdón, pide perdón, pero cuando tiene que decir cosas que a veces a alguno no les gusta, también lo dice claramente", es su respuesta.

Por el contrario, el padre Ángel confiesa haberse alegrado al ver la postura de sus compañeros de la Conferencia Episcopal: "Enseguida llamé a a los representantes del mismo Presidente porque creo que la Iglesia a veces tenemos que dar la cara y decir que nosotros no somos la única y, sobre todo, que lo digan los obispos. Pero lo decía la iglesia, lo decía el papa Francisco y lo dice cualquier persona normal". "Yo estoy contento y feliz de que levantemos la voz y digamos claras las cosas también", asegura el religioso.

Esto le diría el padre Ángel a cualquier político que estuviese a favor de la prohibición

Si el religioso tuviera delante a un político que promueva una moción como la de Jumilla, el padre Ángel actuaría de la siguiente manera: "Yo creo que si nos olvidásemos a los ojos el político y yo seguro que llegábamos a algún acuerdo al menos humano o, al menos, sensible ante las personas que sufren tanto". Y es que, él considera que cualquier persona que diga eso es porque está "enferma": "No puede haber una persona que se alegre de que haya gente pasando mal, sufriendo, que pase hambre, que pase frío o que no pueda rezar en en la religión que él quiera"