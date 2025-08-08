José María Ángel ha sido trasladado al hospital de Llíria

Dimite el comisionado de gestión de la DANA por la supuesta falsificación de su título universitario: "Ya no aguanto"

Una noticia de última hora ha llegado hasta la redacción de 'En boca de todos', José María Ángel, el excomisionado del Gobierno para la DANA que dimitió tras salir a la luz que falsificó el título, está ingresado de urgencia en el hospital de Llíria, Valencia.

Jacobo Pérez, reportero del programa, explica detalladamente lo ocurrido: ''Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma y hasta el domicilio del ex político se presentaron los bomberos y ha sido, como decimos, trasladado al hospital de Llíria, donde ha quedado ingresado y de momento permanece estable''.

Borja Méndez tiene más datos sobre del suceso: ''Este viernes, en torno a las 8:00h de la mañana, cuando un vecino ha entrado en la casa de José María Ángel y lo ha encontrado en una situación desgraciada y ha llamado a los servicios de emergencia, los bomberos han acudido y una ambulancia le ha trasladado con pronóstico estable hasta el hospital''.

''La principal hipótesis, aunque con mucha cautela en estos momentos, es un intento autolítico. Él está fuera de peligro, se encuentra estable, acompañado de sus familiares. Su vida, en principio, no corre peligro. Y bueno, hay que acompañarle en estos momentos duros porque independientemente de todo lo que haya pasado y todo el ruido mediático, nadie, pues, merece este este suceso'', explica Borja Méndez.