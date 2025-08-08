Yolanda es entrevistada en directo en 'En boca de todos' y explica detalladamente lo ocurrido

Un hombre, presuntamente, secuestra y agrede sexualmente a su pareja durante 12 días: ''Se han incautado armas y vídeos''

Hace tan solo unos días un hombre fue detenido en Llíria, Valencia, por presuntamente secuestrar y violar a su pareja durante 12 días. Al parecer, el presunto secuestrador la encerraba con llave para que ella no pudiera salir y la obligaba a mantener relaciones sexuales las cuales grababa.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' pudo hablar con el presunto secuestrador que aseguró ser inocente y se defendía afirmando que él no ha cometido ninguno de esos delitos que ha denunciado la mujer: ''Ni soy un violador, ni un maltratador, ni he grabado a nadie''.

Ahora, el programa se ha trasladado hasta Llíria y ha hablado en directo con Yolanda, la presunta víctima, que mantiene su versión tras salir en libertad su presunto agresor, asegura haber estado los doce día retenida y explica detalladamente el infierno que sufrió.

Yolanda se pronuncia tras conocerse la decisión del juez de dejar en libertad con una orden de alejamiento de 800 metros a su presunto secuestrador: ''Estoy alucinando un poco por todo por lo que ha pasado, que la jueza en la vista previa lo deje en libertad y lo de la pulsera GPS, porque si lleva una pulsera GPS yo debería llevar algo''.

''Ha sido un infierno tenía que fingir todas las burradas que quería, era sexo limpiar, tener a su madre contenta, casarse conmigo, es que no sé tampoco explicarlo, estoy agotada, luego los golpes...'', cuenta sobre lo que sufrió mientras estuvo encerrada.

Yolanda, además, explica cómo afrontó esos 12 días: ''Era pues todos los días hacerle como un teatro de que se piense que sí, que yo quería estar con él, que sí al sexo, porque le decías a algo que no y explotaba a gritar por todo el chalet como un loco''.

La presunta víctima cuenta que él grababa todas las agresiones sexuales: ''Las violaciones él las tiene todas grabadas, las mías y las de sus anteriores parejas. Eso lo tiene la Guardia Civil, las armas y los estupefacientes (...) Pienso que cuando venga el juicio ya tiene que entrar por narices''.

Por otro lado, afirma que tiene miedo de que pueda ocurrir algo: ''Él tiene muchos amigos, conoce a mucha gente. Entonces pues sí que tengo algo de de miedo. Yo evito salir de casa, la verdad, lo máximo posible. Cuando pueda, pues un viajecito o algo, desaparecer un poco''.