Roma Gallardo ha entrado en directo para enfrentarse a Carlos Segarra

El choque entre Carlos Segarra y un conocido cantautor okupa: "Es una auténtica vergüenza, ponte a trabajar"

Carlos Segarra y Francisco, un jubilado cazacarteristas, protagonizaron un tenso enfrentamiento en 'En boca de todos' que desató la ira del creador de contenidos en redes sociales, Roma Gallardo. Tras lo ocurrido, el policía y el influencer han tenido un cara a cara en directo en el programa.

Roma Gallardo ha explicado que le dio la sensación de que Carlos Segarra intentó ridiculizar al cazacarteristas y ambos se han enzarzado en un enfrentamiento en el que ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer: ''Mira, anteayer te aprovechaste para intentar ridiculizar a un señor que hace bastante más trabajo que tú. Haciendo chascarrillos con James Bond''.

Carlos Segarra ha comenzado a hablar, pero Roma le ha pedido que no le interrumpiese y el colaborador se lo ha tomado muy mal: ''De una manera de casi violenta, me estás diciendo que no te interrumpa como tu discurso habitual, que invocas a la violencia e invocas a la gente para que cometa actos ilícitos. Ese es tu discurso, la violencia, ese es tu discurso, la violencia y el odio, ese es tu discurso, Roma''.

''Estoy aquí por mi experiencia, 32 años en la Policía Nacional, en servicios operativos, es decir, para que tú te enteres en la pu** calle me dan el prestigio suficiente como por para poder hablar de estas circunstancias que se dan, que además hablo en sintonía con los diferentes cuerpos policiales, ningún cuerpo policial valora y acredita las patrullas ciudadanas. Es más, siempre están en contra en España y en todo el mundo, porque en muchos casos lo que hacen es originar más inseguridad'', se ha defendido Carlos Segarra.

''Tú mandas unos discursos de odio muy claros (...) A mi no me hace falta arrastrarme para conseguir una entrevista o un cara a cara para poder llevarme un plato de comida porque me hacen falta más seguidores'', le reprocha el policía, pero el creador de contenidos de defiende: ''Es odio para ti (...) En un mes facturo más que tú en un año''.

Tras un largo enfrentamiento en el que apenas se han dejado hablar, Carlos Segarra y Roma Gallardo han continuado lanzándose dardos y no han conseguido llegar a ningún entendimiento.