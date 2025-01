Tras la negativa del okupa, después de escuchar el relato del okupa, asegura que está mintiendo: "Tenías un contrato de alquiler desde el 2012 que llevabas arrastrando y con retrasos en los pagos. Tienes una deuda con el banco Sabadell y debes 6.416 euros. Tienes una cara que no puedes con ella. Vas de víctima y no eres ninguna víctima".

Carlos Segarra, expolicía y colaborador habitual del programa, no era capaz de frenar su indignación y estallaba también contra el cantautor: "A lo mejor no es todo tocar la guitarra, a lo mejor tiene que ponerte a picar o a limpiar. A medida que has ido hablando cada vez he empatizado menos contigo, no atiendes a ninguna razón, es una vergüenza, ponte a trabajar".