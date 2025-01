Jordi Julià, reportero del programa, se desplazaba hasta la vivienda ocupada y lograba hablar en exclusiva con los okupas. Al indicarles que el propietario afirma que esta vivienda es su casa, el okupa respondía: "No es su casa, está abandonada". Además de confirmar que están de manera ilegal en la vivienda: "No pagamos nada, esta casa me la pasaron en negro".