Carlos Segarra no está de acuerdo con lo que hace Francisco: "Ya le han agredido. Mañana le dan un golpe en la cabeza y tiene un problema mayor"

La reacción de David Alemán al hablar con un 'vecino justiciero' que va armado y presume de "no tener miedo": “Puedes acabar en la cárcel”

Compartir







Francisco Sánchez está harto de los carteristas que acosan a los turistas y a los vecinos de Sevilla y ha decidido tomar cartas en el asunto. Este exagente judicial jubilado se ha embarcado en la cruzada de acabar con estos ladrones y en el programa de este lunes aseguró que se trata de “una obra social que le ha mandado el Todopoderoso”.

Carlos Segarra se ha mostrado muy crítico con la labor de Francisco, al que le partieron dos dedos hace poco, por el peligro que entraña. “Mañana le dan un golpe en la cabeza y tiene un problema mayor”, ha dicho. Cree que el trabajo de detener a los carteristas lo debe hacer la policía, no los vecinos.

'En boca de todos' acompaña a Francisco en su patrulla por Sevilla

‘En boca de todos’ ha acompañado a Francisco en una de sus patrullas y ha mostrado cómo caza a los carteristas. Tiene un silbato y grita “¡pickpocket, carteristas!” para alertar a los turistas e intentar evitar el robo. Pero no se queda ahí. También ha ejemplificado cómo ha llegado a reducir a estas personas. “Yo los identifico rápido. Voy andando y me salta la chispa. (…) Yo doy leña al mono, esta gente están acojonados. A uno lo tiré al río”, ha asegurado.

Ha contado que en ocasiones ha reducido a los carteristas hasta que llega la policía y ya se hace cargo. También cuenta que los agentes le dicen “dale más fuerte, que yo no puedo”. Tras escucharle, David Alemán ha reaccionado: “No me lo creo, Francisco”. Pero el exagente judicial ha seguido con su versión e incluso ha afirmado que le han pedido que vaya a otras ciudades de España para intentar acabar con los carteristas. “Como me vaya a Barcelona me van a meter en la cárcel a mí”, ha afirmado.

Carlos Segarra y Francisco han tenido un encontronazo en directo ya que el colaborador de ‘En boca de todos’ no está de acuerdo con lo que está haciendo el jubilado. Francisco, harto de sus opiniones, se ha revuelto y ha arremetido contra él: “Tú lo que tienes que hacer es defender al pueblo. Eres tú muy sobrado”.